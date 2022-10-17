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Российские спортсмены, желающие сменить гражданство, натыкаются на препятствия

rus.postimees.ee
Российские спортсмены, желающие сменить гражданство, натыкаются на препятствия
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Российские атлеты либо вовсе недопущены до соревнований, либо вынуждены выступать под нейтральным флагом.
Российские атлеты либо вовсе недопущены до соревнований, либо вынуждены выступать под нейтральным флагом. Фото: Pavel Golovkin

В конце февраля, с началом российского вторжения в Украину, большинство международных соревнований оказались для российских спортсменов закрыты.

Исключениями стали теннис, велоспорт и самбо – на этих соревнованиях спортсменам приходится выступать под нейтральным флагом, а также бокс – тут, по инициативе русского президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, спортсмены вновь допущены к соревнованиям.

Что касается остальных спортивных дисциплин, то за международными соревнованиями приходилось лишь наблюдать и, несмотря на разные слухи, в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Тем не менее, это не значит, что наши восточные соседи не ищут вариантов для того, чтобы вернуться на международную арену.

Так, некоторые столкнувшиеся с запретом на соревнования российские спортсмены попытались сменить гражданство. Такой же схемой попытались воспользоваться два занимающихся зимними видами спорта атлета, которым, однако Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала в этом.

Новежское издание Nettavisen пишет, что россияне хотели получить израильское гражданство в надежде, что при таком раскладе получится этой зимой принять участие в соревнованиях, но получили от FIS отказ.

Это была одна из тех немногих вещей, которые FIS подтвердила изданию. Вскользь упомянули о том, что ходатайства были отклонены из-за истекшего срока подачи, но от том, про спортсменов каких именно спортивных дисциплин идет речь, FIS умолчала.

Также они не дали ответа на более общий вопрос: насколько они вообще толерантны в нынешней ситуации к попыткам российских спортсменов сменить гражданство.

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