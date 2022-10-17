Нина Петрыкина заняла третье место на соревнованиях в Будапеште

По итогам двух программ она набрала 176,32 балла (53 балла за короткую и 123,23 за произвольную). Первое место досталось американке Аве Марие Циглер (185,83), второе - представительнице Швейцарии Кимми Репонд (177,74).

В женском одиночном катании на соревнованиях в Будапеште выступили еще два представительницы Эстонии. Ставшая третьей в короткой программе Кристина Шкулета-Громова (153,57) в итоге заняла седьмое место, а Натали Лангербаум (147,99) финишировала девятой.