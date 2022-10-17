«Ига, ты выйдешь за меня?» Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения

Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских болельщиков выкрикнул: «Ига, ты выйдешь за меня замуж?»

Свентек смутилась, однако через несколько секунд все же ответила: «Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала». Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната: «Сколько у тебя денег?»