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«Ига, ты выйдешь за меня?» Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения

rus.postimees.ee
«Ига, ты выйдешь за меня?» Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения
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Ига Свентек.
Ига Свентек. Фото: Gregory Bull

Польская теннисистка Ига Свентек переиграла представительницу Хорватии Донну Векич на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) и стала победительницей соревнований, сообщает «Чемпионат»

Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских болельщиков выкрикнул: «Ига, ты выйдешь за меня замуж?»

Свентек смутилась, однако через несколько секунд все же ответила: «Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала». Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната: «Сколько у тебя денег?»

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