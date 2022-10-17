Польская теннисистка Ига Свентек переиграла представительницу Хорватии Донну Векич на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) и стала победительницей соревнований, сообщает «Чемпионат».
«Ига, ты выйдешь за меня?» Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения
«Ига, ты выйдешь за меня?» Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения
Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских болельщиков выкрикнул: «Ига, ты выйдешь за меня замуж?»
Свентек смутилась, однако через несколько секунд все же ответила: «Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала». Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната: «Сколько у тебя денег?»
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