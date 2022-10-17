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Инцидент на уроке: заменяющий учителя распустил руки, мать ученика обратилась в полицию

Эйли Арула
, журналист
Инцидент на уроке: заменяющий учителя распустил руки, мать ученика обратилась в полицию
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Конгутаская школа находится в волости Эльва.
Конгутаская школа находится в волости Эльва. Фото: Kristjan Teedema

В первую неделю октября урок физкультуры для третьего класса Конгутаской школы проводил не учитель, а одно из опорных лиц учебного заведения, поскольку учитель заболел. Во время урока замещающая учителя, чтобы призвать детей к порядку, применила силу. Сейчас дело в полиции, ведется расследование.

По описанию присутствовавших на уроке учеников, в тот момент они играли в народный мяч, но те, которые не были задействованы в игре, не смогли усидеть на месте и начали бегать и шуметь.

Женщина, которую назначили вести урок, решила успокоить детей силовыми методами: ​схватила одного из бегавших мальчиков за шею, а другого так сильно дернула за руку, что ребенок закричал от боли.

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