В первую неделю октября урок физкультуры для третьего класса Конгутаской школы проводил не учитель, а одно из опорных лиц учебного заведения, поскольку учитель заболел. Во время урока замещающая учителя, чтобы призвать детей к порядку, применила силу. Сейчас дело в полиции, ведется расследование.
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Инцидент на уроке: заменяющий учителя распустил руки, мать ученика обратилась в полицию
Инцидент на уроке: заменяющий учителя распустил руки, мать ученика обратилась в полицию
По описанию присутствовавших на уроке учеников, в тот момент они играли в народный мяч, но те, которые не были задействованы в игре, не смогли усидеть на месте и начали бегать и шуметь.