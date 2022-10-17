ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В Таллинне торжественно открывают памятник Константину Пятсу

В январе 2016 года семь обществ и ассоциаций, занимающихся популяризацией исторической памяти Эстонии, предложили установить памятник Константину Пятсу рядом с замком Тоомпеа к 100-летию страны. В то время инициатива не была реализована, и попытка создать на том же месте памятник эстонской государственности также не увенчалась успехом.

Установка памятника в этом месте подчеркнет связь Пятса с событиями революции 1905 года, в которых он сыграл значительную роль, и театром «Эстония», в котором с участием Пятса происходили собрания по подготовке провозглашения Эстонской Республики, – говорится в сообщении Эстонского общества охраны памятников старины.

Летом 2020 года скульптор Верго Верник и архитектор Тойво Таммик выиграли конкурс на создание памятника Пятсу. Музей Константина Пятса организовал сбор средств на строительство памятника и подписал договор с Таллиннской городской управой об установке памятника на площади Нового рынка.

Первый президент Эстонии Константин Пятс родился 23 февраля 1874 года в волости Тахкуранна, по профессии он был юристом, президентом стал с 24 апреля 1938 года. 21 июня 1940 года он подписал указ о полномочиях сформированного Андреем Ждановым правительства под руководством Йоханнеса Варес-Барбаруса, затем в течение следующего месяца он подписал большинство декретов нового правительства, в том числе и декрет об изменении порядка выборов, на основании которого были проведены внеочередные выборы.

Сегодня считается, что деятельность Пятса после 19 июня не имела юридических оснований.

Пятс был арестован советскими властями и депортирован вместе с семьей в ссылку в Уфу в конце июля 1940 года, в 1942 году помещен в Казанскую тюремную психиатрическую больницу без предъявления обвинения. В 1952 году Пятсу объявили приговор – 25 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.