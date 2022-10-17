В пятницу в парке Таммсааре на площади Нового рынка, расположенной позади театра «Эстония», проходит открытие памятника первому президенту Эстонской Республики Константину Пятсу. Сам монумент был установлен еще в понедельник.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В Таллинне торжественно открывают памятник Константину Пятсу
В январе 2016 года семь обществ и ассоциаций, занимающихся популяризацией исторической памяти Эстонии, предложили установить памятник Константину Пятсу рядом с замком Тоомпеа к 100-летию страны. В то время инициатива не была реализована, и попытка создать на том же месте памятник эстонской государственности также не увенчалась успехом.
Установка памятника в этом месте подчеркнет связь Пятса с событиями революции 1905 года, в которых он сыграл значительную роль, и театром «Эстония», в котором с участием Пятса происходили собрания по подготовке провозглашения Эстонской Республики, – говорится в сообщении Эстонского общества охраны памятников старины.
Летом 2020 года скульптор Верго Верник и архитектор Тойво Таммик выиграли конкурс на создание памятника Пятсу. Музей Константина Пятса организовал сбор средств на строительство памятника и подписал договор с Таллиннской городской управой об установке памятника на площади Нового рынка.
Работа-победитель «Глава государства» вырезана из гранита, закупленного в Швеции, основание монумента снаружи облицовано китайским гранитом.
На церемонии открытия 21 октября выступят президент Алар Карис, мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель жюри конкурса Рейн Вейдеманн и Мадис Пятс. Мемориал освятят архиепископ Урмас Вийлма и митрополит Стефан.
Президент Константин Пятс был перезахоронен на таллиннском кладбище «Метсакальмисту» 21 октября 1990 года по инициативе Общества охраны памятников старины.
Первый президент Эстонии Константин Пятс родился 23 февраля 1874 года в волости Тахкуранна, по профессии он был юристом, президентом стал с 24 апреля 1938 года. 21 июня 1940 года он подписал указ о полномочиях сформированного Андреем Ждановым правительства под руководством Йоханнеса Варес-Барбаруса, затем в течение следующего месяца он подписал большинство декретов нового правительства, в том числе и декрет об изменении порядка выборов, на основании которого были проведены внеочередные выборы.
Сегодня считается, что деятельность Пятса после 19 июня не имела юридических оснований.
Пятс был арестован советскими властями и депортирован вместе с семьей в ссылку в Уфу в конце июля 1940 года, в 1942 году помещен в Казанскую тюремную психиатрическую больницу без предъявления обвинения. В 1952 году Пятсу объявили приговор – 25 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.