Согласно опросу Информационного центра по финансовым вопросам, половина эстонских семей считает, что их финансовое положение за полгода ухудшилось. При этом у четверти нет сбережений или их не хватает даже на покрытие месячных расходов.
Исследование ⟩ У четверти эстонских семей нет сбережений
Недавнее исследование Центра финансовой информации Swedbank показывает, что 55 процентов эстонских семей оценивают свое финансовое положение на данный момент хуже, чем шесть месяцев назад. В то же время, 33 процентов семей считают, что их материальное положение плохое или очень плохое. В каждой десятой семье экономическое положение значительно или несколько улучшилось, у 36 процентов ситуация не изменилась.
Цель опроса, помимо оценки экономической ситуации, состояла в том, чтобы более внимательно изучить, какие решения были приняты, чтобы справиться с ростом цен. Целых 69 процентов семей ограничили свои ежедневные расходы, более трети – 36 процентов – вынуждены были использовать сбережения, чтобы выжить. Жителям в возрасте 35–49 лет с чистым ежемесячным доходом в 500-800 евро приходилось использовать сбережения чаще других.
Помимо этого, 17 процентов респондентов заявили, что ищут или уже выполняли дополнительную работу для заработка, 10 процентов признались, что использовали кредиты или кредитные карты для покрытия расходов.
«Опрос показал, что сбережения сыграли довольно значительную роль в преодолении растущих расходов, – сказала Кати Воометс, руководитель Центра финансовой информации. – Однако, когда мы более подробно исследовали, как долго семьи смогут покрывать текущие расходы за счет сбережений, оказалось, что у четверти вообще нет сбережений, или их не хватило бы на покрытие расходов более, чем на один месяц. С другой стороны, обнадеживает тот факт, что у 22 процентов респондентов сбережений хватает более, чем на шесть месяцев».
76 процентов жителей Эстонии выбрали более доступные товары в продуктовом магазине как одно из важнейших решений, связанных с повышением цен, 60 процентов сократили потребление энергии дома. 48 процентов указали, что они сократили питание вне дома и заказ еды на дом, 47 процентов ограничили расходы на хобби и отдых.
«Более половины респондентов заявили, что постоянно планируют свои финансы. Мы рады этому, потому что это, несомненно, основа финансовой грамотности. Это правда, что пересмотр расходов и ведение бюджета сейчас важнее, чем это было некоторое время назад. Однозначно рекомендую всем задуматься о своих потребительских привычках, изменить их при необходимости и, по возможности, накопить сбережения, чтобы обеспечить финансовую стабильность в случае непредвиденных событий», – сказала Воометс.
Около половины населения Эстонии считает вероятным, что через шесть месяцев экономическое положение их семьи ухудшится. Наиболее оптимистичны люди в возрасте 18–34 лет и люди с личным чистым доходом более 1400 евро в месяц.
Участие в опросе приняли 1000 жителей Эстонии, то есть репрезентативная выборка населения Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, проведенном по заказу Информационного центра по финансовым вопросам и организованном Norstat. В этом году опрос проходил с 15 по 22 сентября.
Рекомендации Информационного центра по финансовым вопросам по контролю семейных финансов:
1. Создайте буфер сбережений. Сберегательный буфер необходим для обеспечения финансового выживания и душевного спокойствия на случай непредвиденных расходов, даже в текущей ситуации, когда цены неожиданно быстро выросли. В любом случае, стоит начать накапливать сберегательный буфер, даже если суммы изначально кажутся небольшими. Сумма, предназначенная в качестве буфера, должна храниться отдельно от денег, запланированных на другие расходы.
2. Проанализируйте свои доходы и расходы и подготовьте бюджет. Важный шаг – прояснить, на что тратятся ваши деньги, и внести изменения, если это необходимо. Для этого найдите более доступные альтернативы привычным вариантам и, в случае более крупных покупок, подумайте, является ли это вопросом необходимости или просто желанием. Не покупайте вещи, которые вам не нужны.
3. Тщательно взвешивайте решения по кредиту. Не принимайте решение о кредите на основе сиюминутных эмоций, а подумайте, реальная это необходимость или нет. Старайтесь исходить из того принципа, что покупки, на которые можно накопить, не нужно делать с помощью кредита. Например, вы можете накопить деньги на ремонт или новую бытовую технику, но кредит, как правило, оправдан для покупки дома. В любом случае, стоит оценить, является ли погашение кредита доступным, даже если процентные ставки должны вырасти, например, из-за Euribor. Если вы столкнулись с трудностями при оплате, стоит немедленно связаться с кредитором, чтобы не попасть в долговую яму.
4. Ищите способы дополнительного заработка. Подумайте, какой ваш неиспользованный ресурс поможет вам заработать немного дополнительных денег в трудные экономические времена, будь то недвижимость, оборудование, специальные знания и навыки, или время.
5. Старайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой. После падения всегда в какой-то момент происходит подъем. Навыки и уроки, извлеченные из более трудных времен, обязательно пригодятся в будущем. А пока постарайтесь в пределах разумного планировать в своем бюджете расходы, которые приносят вам радость, а не только предметы первой необходимости. Продолжайте инвестировать и откладывать на пенсию и автоматизируйте все свои сбережения, чтобы это происходило максимально удобно и почти беспрепятственно.