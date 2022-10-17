Исследование ⟩ У четверти эстонских семей нет сбережений

76 процентов жителей Эстонии выбрали более доступные товары в продуктовом магазине как одно из важнейших решений, связанных с повышением цен, 60 процентов сократили потребление энергии дома. 48 процентов указали, что они сократили питание вне дома и заказ еды на дом, 47 процентов ограничили расходы на хобби и отдых.

«Более половины респондентов заявили, что постоянно планируют свои финансы. Мы рады этому, потому что это, несомненно, основа финансовой грамотности. Это правда, что пересмотр расходов и ведение бюджета сейчас важнее, чем это было некоторое время назад. Однозначно рекомендую всем задуматься о своих потребительских привычках, изменить их при необходимости и, по возможности, накопить сбережения, чтобы обеспечить финансовую стабильность в случае непредвиденных событий», – сказала Воометс.

Около половины населения Эстонии считает вероятным, что через шесть месяцев экономическое положение их семьи ухудшится. Наиболее оптимистичны люди в возрасте 18–34 лет и люди с личным чистым доходом более 1400 евро в месяц.

Участие в опросе приняли 1000 жителей Эстонии, то есть репрезентативная выборка населения Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, проведенном по заказу Информационного центра по финансовым вопросам и организованном Norstat. В этом году опрос проходил с 15 по 22 сентября.

Рекомендации Информационного центра по финансовым вопросам по контролю семейных финансов:

1. Создайте буфер сбережений. Сберегательный буфер необходим для обеспечения финансового выживания и душевного спокойствия на случай непредвиденных расходов, даже в текущей ситуации, когда цены неожиданно быстро выросли. В любом случае, стоит начать накапливать сберегательный буфер, даже если суммы изначально кажутся небольшими. Сумма, предназначенная в качестве буфера, должна храниться отдельно от денег, запланированных на другие расходы.

2. Проанализируйте свои доходы и расходы и подготовьте бюджет. Важный шаг – прояснить, на что тратятся ваши деньги, и внести изменения, если это необходимо. Для этого найдите более доступные альтернативы привычным вариантам и, в случае более крупных покупок, подумайте, является ли это вопросом необходимости или просто желанием. Не покупайте вещи, которые вам не нужны.

3. Тщательно взвешивайте решения по кредиту. Не принимайте решение о кредите на основе сиюминутных эмоций, а подумайте, реальная это необходимость или нет. Старайтесь исходить из того принципа, что покупки, на которые можно накопить, не нужно делать с помощью кредита. Например, вы можете накопить деньги на ремонт или новую бытовую технику, но кредит, как правило, оправдан для покупки дома. В любом случае, стоит оценить, является ли погашение кредита доступным, даже если процентные ставки должны вырасти, например, из-за Euribor. Если вы столкнулись с трудностями при оплате, стоит немедленно связаться с кредитором, чтобы не попасть в долговую яму.

4. Ищите способы дополнительного заработка. Подумайте, какой ваш неиспользованный ресурс поможет вам заработать немного дополнительных денег в трудные экономические времена, будь то недвижимость, оборудование, специальные знания и навыки, или время.

5. Старайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой. После падения всегда в какой-то момент происходит подъем. Навыки и уроки, извлеченные из более трудных времен, обязательно пригодятся в будущем. А пока постарайтесь в пределах разумного планировать в своем бюджете расходы, которые приносят вам радость, а не только предметы первой необходимости. Продолжайте инвестировать и откладывать на пенсию и автоматизируйте все свои сбережения, чтобы это происходило максимально удобно и почти беспрепятственно.