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Экскурсия: как выглядит новый молокозавод стоимостью сто миллионов евро

rus.postimees.ee
Экскурсия: как выглядит новый молокозавод стоимостью сто миллионов евро
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Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Инвестиция века в Ярвамаа, завод, построенный E-Piim на окраине Пайде, пять лет назад только из-за идеи была выбрана достижением года в уезде. В настоящее время стройка гудит, как муравейник, где поляки и немцы трудятся вместе с местными рабочими, укладывая в огромных помещениях на века пол и устанавливая с точностью до миллиметра нержавеющие бочки.

«21 июля прошлого года здесь еще была пустая площадка, когда Nordecon приступил к работе. 14 сентября был переломный момент, когда строительство продвинулось до того момента, что мы передали эстафету поставщикам оборудования Tetra и Relco. Были готовы даже на два дня раньше, а Relco на месте уже с августа», – с удовлетворением поясняет председатель правления E-Piima Яанус Муракас.

Строительство современного молокозавода проходит следующим образом: возводятся стены, заливается безумное количество бетона и монтируется арматура, а до установки крыши через проемы доставляют оборудование и ставят на место. Оно должно оставаться там минимум 30 лет. «Обычно на других стройках возводится здание и с этим все готово. Для нас, когда коробка готова, работа только начинается», – говорит Муракас.

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