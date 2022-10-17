Экскурсия: как выглядит новый молокозавод стоимостью сто миллионов евро

Инвестиция века в Ярвамаа, завод, построенный E-Piim на окраине Пайде, пять лет назад только из-за идеи была выбрана достижением года в уезде. В настоящее время стройка гудит, как муравейник, где поляки и немцы трудятся вместе с местными рабочими, укладывая в огромных помещениях на века пол и устанавливая с точностью до миллиметра нержавеющие бочки.
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«21 июля прошлого года здесь еще была пустая площадка, когда Nordecon приступил к работе. 14 сентября был переломный момент, когда строительство продвинулось до того момента, что мы передали эстафету поставщикам оборудования Tetra и Relco. Были готовы даже на два дня раньше, а Relco на месте уже с августа», – с удовлетворением поясняет председатель правления E-Piima Яанус Муракас.
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