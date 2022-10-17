Галерея ⟩ Шторм бушевал в Таллинне: сильный ветер вырывал деревья с корнями

Вечером Служба погоды выпустила по всей стране предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может быть опасной.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что на юго-западном побережье Финляндии в воскресенье вечером скорость ветра составила 39,2 м/с (141 км/ч). В Кыргессааре на Хийумаа в 22:00 порывы ветра достигали 26,2 м/с.