Экономист: реальная заработная плата упала до уровня конца 2018 года

Уускюла сказал, что нынешний значительный и быстрый рост цен очень неравномерно отражается на различных социальных группах, сильнее всего ударяя по людям с низкими доходами. «К сожалению, именно беднейшие слои населения больше всего страдают от роста цен на энергоносители и продукты питания», – сказал он.

Хотя люди, естественно, ожидают быстрого повышения покупательной способности, Уускюла говорит, что лучше, если реальная заработная плата будет восстанавливаться медленно, так как это позволит сохранить рабочие места. Медленное восстановление реальной заработной платы означает, что рост цен уже не будет таким стремительным, но и рост заработной платы замедлится, так что компании, испытывающие трудности, не будут вынуждены увольнять работников. Однако уже есть признаки того, что некоторым компаниям придется это сделать, поскольку расходы и зарплаты быстро растут, а спрос остается слабым.

«Как правило, экономика не способна адаптироваться очень быстро, и когда компании разоряются под давлением такого быстрого развития событий, новые компании в другом секторе, где сокращенные люди могут найти работу, не возникают достаточно быстро, чтобы заменить их. После этого начнет расти и безработица. Потребуется время, чтобы сокращённые работники смогли перейти в другой сектор. Шахтер не становится специалистом по обработке данных за пару лет, для таких изменений требуется целое поколение», – пояснил главный экономист.

По словам Уускюла, зима, вероятно, будет трудной, но весной картина будет более ясной. Тогда можно будет понять, в какой ситуации мы находимся в экономическом плане. Цены, вероятно, продолжат расти, но уже не так быстро, а рост заработной платы замедлится. Реальная заработная плата может продолжать снижаться в течение некоторого времени.

График. Номинальная зарплата и реальная зарплата. Реальная заработная плата, рассчитана с использованием индекса потребительских цен и скорректирована по уровню средней заработной платы в июне этого года. В данные введена сезонная корректировка.