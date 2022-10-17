Реальная заработная плата, или покупательная способность населения, в Эстонии упала до уровня более чем трехлетней давности.
Экономист: реальная заработная плата упала до уровня конца 2018 года
Однако, если смотреть с положительной стороны, сейчас мы находимся в лучшем положении, чем во время предыдущего большого экономического кризиса, сказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
В период стремительного роста цен много говорят о таких понятиях, как реальная и номинальная заработная плата. Проще говоря, номинальная заработная плата – это цифра, прописанная в трудовом договоре человека. Реальная заработная плата, с другой стороны, равна номинальной заработной плате минус рост цен. Таким образом, реальная заработная плата является показателем покупательной способности, то есть того, сколько человек может позволить себе купить в данный момент времени. Однако последнее время ситуация становилась все хуже.
По словам Ленно Уускюла, реальная заработная плата в Эстонии не падала со времени последнего большого экономического кризиса 2008–2011 годов, когда основной причиной падения реальной заработной платы было падение зарплат, а сейчас это стремительный рост цен. «Сейчас мы с точки зрения уровня реальной заработной платы вернулись более чем на три года назад, к концу 2018 года», – сказал Уускюла. Во время последней рецессии реальная заработная плата упала на 9% за три года, а теперь снижение на те же 9% произошло всего за один год.
В то же время, по словам главного экономиста, положение в Эстонии сейчас лучше, чем во время последнего экономического кризиса, когда предприятия проводили массовые увольнения, и безработица стремительно росла. «В настоящее время у нас низкий уровень безработицы. Однако, поскольку заметный рост цен и вызванное им падение реальной заработной платы произошли за очень короткий промежуток времени, люди иногда страдают даже сильнее, чем во время последней рецессии», – сказал Уускюла.
Уускюла сказал, что нынешний значительный и быстрый рост цен очень неравномерно отражается на различных социальных группах, сильнее всего ударяя по людям с низкими доходами. «К сожалению, именно беднейшие слои населения больше всего страдают от роста цен на энергоносители и продукты питания», – сказал он.
Хотя люди, естественно, ожидают быстрого повышения покупательной способности, Уускюла говорит, что лучше, если реальная заработная плата будет восстанавливаться медленно, так как это позволит сохранить рабочие места. Медленное восстановление реальной заработной платы означает, что рост цен уже не будет таким стремительным, но и рост заработной платы замедлится, так что компании, испытывающие трудности, не будут вынуждены увольнять работников. Однако уже есть признаки того, что некоторым компаниям придется это сделать, поскольку расходы и зарплаты быстро растут, а спрос остается слабым.
«Как правило, экономика не способна адаптироваться очень быстро, и когда компании разоряются под давлением такого быстрого развития событий, новые компании в другом секторе, где сокращенные люди могут найти работу, не возникают достаточно быстро, чтобы заменить их. После этого начнет расти и безработица. Потребуется время, чтобы сокращённые работники смогли перейти в другой сектор. Шахтер не становится специалистом по обработке данных за пару лет, для таких изменений требуется целое поколение», – пояснил главный экономист.
По словам Уускюла, зима, вероятно, будет трудной, но весной картина будет более ясной. Тогда можно будет понять, в какой ситуации мы находимся в экономическом плане. Цены, вероятно, продолжат расти, но уже не так быстро, а рост заработной платы замедлится. Реальная заработная плата может продолжать снижаться в течение некоторого времени.
График. Номинальная зарплата и реальная зарплата. Реальная заработная плата, рассчитана с использованием индекса потребительских цен и скорректирована по уровню средней заработной платы в июне этого года. В данные введена сезонная корректировка.
Источник: Департамент статистики и Luminor