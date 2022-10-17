Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Более 50 тысяч евро получили пострадавшие от вакцины против коронавируса

BNS
Более 50 тысяч евро получили пострадавшие от вакцины против коронавируса
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Больничная касса утвердила 19 заявлений о возмещении вреда здоровью, причиненного вакциной против коронавируса.
Больничная касса утвердила 19 заявлений о возмещении вреда здоровью, причиненного вакциной против коронавируса. Фото: Mailiis Ollino

По состоянию на конец сентября Больничная касса утвердила 19 заявлений о возмещении вреда здоровью, причиненного вакциной против коронавируса. Компенсация по заявлениям выплачена в размере 54 000 евро.

По данным портала Vaktsineeri.ee, из 1154 заявлений, поданных в Больничную кассу, 755 отправлены на рассмотрение в Лекарственный департамент. 285 из них уже прошли оценку, а 470 заявок пока не рассмотрены.

Удовлетворено 19 заявлений на общую сумму 54 000 евро, в 17 случаях назначена минимально возможная компенсация в размере 2 000 евро за причинение тяжкого вреда здоровью средней тяжести, в двух случаях назначена выплата 10 000 евро за тяжкий вред здоровью средней степени тяжести.

Руководитель НКО Ikkagi Inimesed («Люди все-таки...») Рийна Кютт сообщила, что процесс составления отчетности и рассмотрения заявлений об ущербе от вакцин ведется некорректно, как юридически, так и по существу, а 19 получивших ответ запросов указывают не на то, что у нас так мало пострадавших людей от вакцины, а то, что есть проблемы с просмотром заявлений.

По словам Кютт, она и ее единомышленники делают все возможное, чтобы помочь людям, пострадавшим от вакцин, добиться необходимого диагноза и получить лечение.

«Понятно, что мы не знаем, сколько у нас людей, которые нуждаются в помощи из-за ущерба здоровью в результате вакцинации, но я сама прошла этот путь и знаю, насколько сложен и труден этот процесс», – сообщила Кютт.

«Мы привлекли различных специалистов в этой области и пытаемся повлиять как законодательно, так и информационно на ответственные ведомства, чтобы люди, оставшиеся сегодня без помощи, получили необходимую государственную поддержку и больше не оставались наедине со своими проблемами и ущербом здоровью. Будем честными, ведь они добросовестно отнеслись к призыву вакцинироваться, но сами же и стали жертвами прививки. Этих людей очень мало по сравнению с теми, кому прививка помогла, но они здесь, рядом с нами, и им действительно нужна помощь, – добавила Кютт.

С 1 мая этого года жители Эстонии могут подать заявление на возмещение ущерба от вакцины в Больничную кассу. Компенсация представляет собой единовременную не облагаемую подоходным налогом компенсацию лицу, которому был причинен тяжелый вред здоровью в результате вакцинации против Covid-19. По условиям последствия от вреда должны длиться не менее четырех месяцев или привести к смерти человека. Лекарственный департамент должен установить по меньшей мере вероятную причинно-следственную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.

Ключевые слова
Наверх