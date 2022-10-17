Более 50 тысяч евро получили пострадавшие от вакцины против коронавируса

По данным портала Vaktsineeri.ee, из 1154 заявлений, поданных в Больничную кассу, 755 отправлены на рассмотрение в Лекарственный департамент. 285 из них уже прошли оценку, а 470 заявок пока не рассмотрены.

Удовлетворено 19 заявлений на общую сумму 54 000 евро, в 17 случаях назначена минимально возможная компенсация в размере 2 000 евро за причинение тяжкого вреда здоровью средней тяжести, в двух случаях назначена выплата 10 000 евро за тяжкий вред здоровью средней степени тяжести.

Руководитель НКО Ikkagi Inimesed («Люди все-таки...») Рийна Кютт сообщила, что процесс составления отчетности и рассмотрения заявлений об ущербе от вакцин ведется некорректно, как юридически, так и по существу, а 19 получивших ответ запросов указывают не на то, что у нас так мало пострадавших людей от вакцины, а то, что есть проблемы с просмотром заявлений.

По словам Кютт, она и ее единомышленники делают все возможное, чтобы помочь людям, пострадавшим от вакцин, добиться необходимого диагноза и получить лечение.

«Понятно, что мы не знаем, сколько у нас людей, которые нуждаются в помощи из-за ущерба здоровью в результате вакцинации, но я сама прошла этот путь и знаю, насколько сложен и труден этот процесс», – сообщила Кютт.

«Мы привлекли различных специалистов в этой области и пытаемся повлиять как законодательно, так и информационно на ответственные ведомства, чтобы люди, оставшиеся сегодня без помощи, получили необходимую государственную поддержку и больше не оставались наедине со своими проблемами и ущербом здоровью. Будем честными, ведь они добросовестно отнеслись к призыву вакцинироваться, но сами же и стали жертвами прививки. Этих людей очень мало по сравнению с теми, кому прививка помогла, но они здесь, рядом с нами, и им действительно нужна помощь, – добавила Кютт.