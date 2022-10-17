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Энели Ефимова пропустит чемпионат мира

rus.postimees.ee
Энели Ефимова пропустит чемпионат мира
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Sander Ilvest

Эстонские пловцы начинают сезон короткой воды, кульминацией которого станет проходящий в середине декабря в Австралии чемпионат мира. Энели Ефимова в сезоне короткой воды не будет принимать участия.

«В августе мы отдыхали. Отправили Энели домой лечиться и отдыхать. И, к сожалению, в сентябре Энели снова заболела, из-за чего этот месяц практически весь тоже прошел впустую. К тренировкам приступили лишь две с половиной недели назад , постепенно входим в колею, но в данный момент уже решили, что да, практически весь сезон короткой воды мы пропустим», - сказал тренер спортсменки Хенри Хейн в интервью ERR.

На летнем чемпионате мира по длинной дистанции Энели Ефимова стала самоя яркой звездой нашей сборной. А спустя несколько недель она привезла с юниорского чемпионата Европы сразу три золотых медали.

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