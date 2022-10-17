Энели Ефимова пропустит чемпионат мира

«В августе мы отдыхали. Отправили Энели домой лечиться и отдыхать. И, к сожалению, в сентябре Энели снова заболела, из-за чего этот месяц практически весь тоже прошел впустую. К тренировкам приступили лишь две с половиной недели назад , постепенно входим в колею, но в данный момент уже решили, что да, практически весь сезон короткой воды мы пропустим», - сказал тренер спортсменки Хенри Хейн в интервью ERR.