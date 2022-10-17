В минувшю субботу в Пярнуском доме концертов прошел 54-й чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу.
Галерея ⟩ Чемпионат Эстонии по фитнесу собрал толпы восхищенных зрителей
В соревнованиях приняло участие более 100 атлетов из десяти спортклубов. В командном зачете, набрав 144 балла, выиграла столичная «Спарта». Пярну представляли два клуба: Tiim Go Fit (100) заняли второе место и OG Gym (16) седьмое.
Абсолютной чемпионкой Эстонии в категории бикини-фитнес стала любимица публики Агне Кивисельг.
Медалисты пярнуских клубов
Артистический фитнес: 3. Валерия Копаева (Team Go Fit)
Артистический фитнес: 3. Лисанна Лаанела (Team Go Fit)
Акробатический фитнес, юниоры: 2. Трийн-Каролин Хатто (Team Go Fit)
Акробатический фитнес: 2. Трийн-Каролин Хатто (Team Go Fit)
Бикини-фитнес, юниоры: 1. Ангела Абсалон (OG Gym)
Бикини-фитнес, юниор-абсолют: 2. Ангела Абсалон (OG Gym)
Бодифитнес, юниоры: 2. Эле-Лийс Пуусааг (Team Go Fit)
Бодифитнес, мастера: 1. Мариан Мууга, 2. Марге Рийбон (обе Team Go Fit)
Бодифитнес: 2. Мариан Мууга, 3. Марге Рийбон (обе Team Go Fit)
Классический бодибилдинг, мастера: 1. Рамиль Липп (Team Go Fit)
Классическая физподготовка: 1. Рамиль Липп, 2. Андрус Сабин (оба Team Go Fit)
Физподготовка: 2. Мярт Эрм (Team Go Fit)
Классический бодибилдинг: 2. Рамиль Липп (Team Go Fit), 3. Таави Киримяги (OG Gym)
Бикини-фитнес, до 172 см: 1. Агне Кивисельг (Team Go Fit)
Бикини-фитнес, выше 172 см: 2. Тийна Люкк, 3. Катерийн Сильд (обе Team Go Fit).
Бикини-фитнес, абсолют: 1. Агне Кивисельг (Team Go Fit)