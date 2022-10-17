Галерея ⟩ Призывников проводили в армию со слезами на глазах

Более тысячи молодых людей, среди которых 12 групп друзей и 11 девушек, получили повестки из Департамента оборонных ресурсов и 17-19 октября отправятся на военную службу. Сегодня к месту сбора отправились жители Ярвамаа.
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В Пайде призывники собрались у автобуса, который ждал их на парковке Дома музыки и театра, в 11 часов, и, по словам советника Департамента оборонных ресурсов Сийма Саавика, на военную службу из Ярвамаа отправился 31 молодой человек. Подавляющее большинство из них – 28 человек – поступят на службу в 1-ю пехотную бригаду и трое молодых людей во 2-ю пехотную бригаду.
По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, хорошо то, что интерес молодых людей к тому, чтобы начать службу вместе со своими друзьями, остается высоким даже во время последнего призыва в этом году. Раннавески говорит, что это показывает, что проект обязательно должен быть продолжен в будущем.
Возможность служить вместе как группа друзей впервые появилась в июльском призыве этого года. Присоединяясь к проекту, друзья могут по возможности выбрать подходящее им время и место службы и вместе пройти базовый курс солдата.
«Мы рады, что приступают к службе и 11 девушек, что на четыре больше, чем в октябре прошлого года, – прокомментировала Раннавески. – Эффективность вклада в гособорону не зависит от пола. Женщины, прошедшие военную службу, являются очень хорошим доказательством того, что они могут наравне с мужчинами справляться во всех подразделениях и должностях».
Октябрьский призыв длится восемь месяцев, и в его рамках проходят подготовку рядовые подразделения Сил обороны. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде, 2-й пехотной бригаде, киберкомандовании, командовании тылового обеспечения и командовании спецопераций. На военную службу прибывают 11 молодых людей из зарубежных стран.
На срочную службу призывают три раза в год. Следующий призыв будет 30 января 2023 года.
Количество призывников в Эстонии увеличится до 4000 человек
Министр обороны Ханно Певкур подписал в пятницу постановление, согласно которому число призванных на военную службу в Силы обороны возрастет до 3800 человек в 2024 году и до 4000 человек в 2026 году.
«У Эстонии есть резервная армия, и на примере идущей сейчас в Украине войны мы видим, насколько важно иметь обученные подразделения и резервы. Недавно проведенные дополнительные учения Сил обороны "Шип-2022" показали, что наша нынешняя система резервов, которую мы разрабатывали почти 30 лет, работает. Важно, чтобы мы продолжали ее развивать и чтобы росло и количество обученных подразделений», – сказал Певкур.
Если в этом году на срочную военную службу будет призвано 3500 молодых людей, то, согласно действующему плану развития гособороны, количество солдатов-срочников в ближайшие годы должно увеличиться на 500 человек.
Целью увеличения численности призывников является подготовка резервных подразделений в объеме, необходимом для развития требуемых для военнослужащих умений, а также призыв на службу не менее половины численности молодых людей в течение года.
На 2023 год министр обороны ранее установил количество призывников в количестве 3800 человек, а их численность на 2025 год будет установлена в следующем году.
В 2024 году планируется призвать на военную службу не менее 3800 молодых людей, и это число может быть превышено на пять процентов. В 2024 году, согласно постановлению, в 1-ю пехотную бригаду будет набрано 1778 молодых людей, во 2-ю пехотную бригаду – 778, в военно-морские силы – 238, в киберкомандование – 381, в военную полицию – 300, в командование тылового обеспечения – 295 человек и в командование спецопераций – 30 призывников.
В 2026 году на службу будет призвано в общей сложности 4000 молодых людей, из них 1870 – в 1-ю пехотную бригаду, 820 – во 2-ю пехотную бригаду, 249 – в ВМФ, 401 – в киберкомандование, 316 – в военную полицию, 312 в командование тылового обеспечения и 32 в командование специальных операций.
Численность призывников на военную службу устанавливается министром обороны и не требует предварительных решений правительства или Рийгикогу.