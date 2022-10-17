Галерея ⟩ Призывников проводили в армию со слезами на глазах

На срочную службу призывают три раза в год. Следующий призыв будет 30 января 2023 года.

Количество призывников в Эстонии увеличится до 4000 человек

Министр обороны Ханно Певкур подписал в пятницу постановление, согласно которому число призванных на военную службу в Силы обороны возрастет до 3800 человек в 2024 году и до 4000 человек в 2026 году.

«У Эстонии есть резервная армия, и на примере идущей сейчас в Украине войны мы видим, насколько важно иметь обученные подразделения и резервы. Недавно проведенные дополнительные учения Сил обороны "Шип-2022" показали, что наша нынешняя система резервов, которую мы разрабатывали почти 30 лет, работает. Важно, чтобы мы продолжали ее развивать и чтобы росло и количество обученных подразделений», – сказал Певкур.

Если в этом году на срочную военную службу будет призвано 3500 молодых людей, то, согласно действующему плану развития гособороны, количество солдатов-срочников в ближайшие годы должно увеличиться на 500 человек.

Целью увеличения численности призывников является подготовка резервных подразделений в объеме, необходимом для развития требуемых для военнослужащих умений, а также призыв на службу не менее половины численности молодых людей в течение года.

На 2023 год министр обороны ранее установил количество призывников в количестве 3800 человек, а их численность на 2025 год будет установлена в следующем году.

В 2024 году планируется призвать на военную службу не менее 3800 молодых людей, и это число может быть превышено на пять процентов. В 2024 году, согласно постановлению, в 1-ю пехотную бригаду будет набрано 1778 молодых людей, во 2-ю пехотную бригаду – 778, в военно-морские силы – 238, в киберкомандование – 381, в военную полицию – 300, в командование тылового обеспечения – 295 человек и в командование спецопераций – 30 призывников.

В 2026 году на службу будет призвано в общей сложности 4000 молодых людей, из них 1870 – в 1-ю пехотную бригаду, 820 – во 2-ю пехотную бригаду, 249 – в ВМФ, 401 – в киберкомандование, 316 – в военную полицию, 312 в командование тылового обеспечения и 32 в командование специальных операций.

Численность призывников на военную службу устанавливается министром обороны и не требует предварительных решений правительства или Рийгикогу.