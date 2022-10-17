В опубликованной сегодня свежей рейтинговой таблице WTA эстонские теннисистки сотворили историю, поскольку обе наши спортсменки Анетт Контавейт и Кайя Канепи впервые вошли в число 30 лучших теннисисток мира.
Канепи и Контавейт творят историю эстонского тенниса
Канепи и Контавейт творят историю эстонского тенниса
37-летняя Канепи впервые за восемь лет вновь вошла в число 30 лучших спортсменок мира и занимает теперь 29-ю позицию.
Хотя сезон Анетт Контавейт из-за травмы завершен, она все же сохраняет третье место в мировом рейтинге.
Елена Малыгина, еще одна эстонская теннисистка, поднялась на 16 позиций и занимает 380-е место. Это наивысшее достижение в ее карьере.
Первой ракеткой мира по-прежнему остается Ига Свентек, за ней следует представительница Туниса Онс Жабер. Белорусская спортсменка Арина Соболенко поднялась на четвертое место, на пятом американка Джессика Пегула.