Канепи и Контавейт творят историю эстонского тенниса

37-летняя Канепи впервые за восемь лет вновь вошла в число 30 лучших спортсменок мира и занимает теперь 29-ю позицию.

Хотя сезон Анетт Контавейт из-за травмы завершен, она все же сохраняет третье место в мировом рейтинге.

Елена Малыгина, еще одна эстонская теннисистка, поднялась на 16 позиций и занимает 380-е место. Это наивысшее достижение в ее карьере.