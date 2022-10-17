Фото ⟩ В Таллинне столкнулись машина спасателей и автомобиль Omniva

В Департаменте полиции и погранохраны уточнили, что в 12:17 в ДТП попали ехавшая на вызов машина спасателей и автомобиль. В столкновении никто не пострадал.

По предварительной информации, автомобиль с логотипом Omniva повернул перед спасательной машиной, после чего отлетел в столб.