Сегодня, 17 октября, в полдень на перекрестке Линну-теэ и бульвара Сыпрузе произошло ДТП, из-за которого обе полосы в направлении Мустамяэ были перекрыты.
Фото ⟩ В Таллинне столкнулись машина спасателей и автомобиль Omniva
Движение нарушено!
В Таллинне столкнулись машина спасателей и автомобиль Omniva
В Департаменте полиции и погранохраны уточнили, что в 12:17 в ДТП попали ехавшая на вызов машина спасателей и автомобиль. В столкновении никто не пострадал.
По предварительной информации, автомобиль с логотипом Omniva повернул перед спасательной машиной, после чего отлетел в столб.
Обе полосы в направлении Мустамяэ были перекрыты. По словам фотографа, к 13:00 направление в Мустамяэ было открыто, но троллейбусное движение по-прежнему нарушено.
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