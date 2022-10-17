На прошедшем в Таллинне турнире по керлингу Tallinn Cup победу одержала команда из Литвы, наши спортсмены под руководством Эдуарда Велтсмана заняли второе место.
На турнире по керлингу Tallinn Cup победу одержали литовцы
На турнире по керлингу Tallinn Cup победу одержали литовцы
Хотя игра эстонской и литовской команд завершилась ничьей, по количеству набранных в ходе турнира очков лидировали литовцы. Наша команда из пяти игр выиграла три.
Третье место на турнире Tallinn Cup завоевала эстонская сборная по керлингу в инвакреслах.
Tallinn Cup является эстонским соревнованием по керлингу с самой длинной историей, в этом году он прошел в 18-й раз. Всего в соревнованиях принимало участие 18 команд, в том числе семь – из Эстонии. Впервые в соревнованиях приняли участие три команды из Украины, а всего в Таллинн прибыли команды из шести стран: Эстонии, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии и Чехии.
Ключевые слова