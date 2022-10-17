На турнире по керлингу Tallinn Cup победу одержали литовцы

Хотя игра эстонской и литовской команд завершилась ничьей, по количеству набранных в ходе турнира очков лидировали литовцы. Наша команда из пяти игр выиграла три.

Tallinn Cup является эстонским соревнованием по керлингу с самой длинной историей, в этом году он прошел в 18-й раз. Всего в соревнованиях принимало участие 18 команд, в том числе семь – из Эстонии. Впервые в соревнованиях приняли участие три команды из Украины, а всего в Таллинн прибыли команды из шести стран: Эстонии, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии и Чехии.