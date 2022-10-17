Видели этого человека или его машину? Полиция ищет пропавшего 24-летнего мужчину

В последний раз близкие Алари видели его утром 14 октября в его доме в поселке Ройу. С тех пор коллеги, родственники и друзья его не видели и он с ними не связывался. Алари уехал из дома на своей машине Ford Focus, номерной знак – 052AVH. Этот автомобиль в последний раз видели в пятницу на мосту Ихасте, он направлялся в сторону Аннелинна.