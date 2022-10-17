Полиция просит помощи в установлении местонахождения 24-летнего Алари, которого в последний раз видели 14 октября.
Видели этого человека или его машину? Полиция ищет пропавшего 24-летнего мужчину
Видели этого человека или его машину? Полиция ищет пропавшего 24-летнего мужчину
В последний раз близкие Алари видели его утром 14 октября в его доме в поселке Ройу. С тех пор коллеги, родственники и друзья его не видели и он с ними не связывался. Алари уехал из дома на своей машине Ford Focus, номерной знак – 052AVH. Этот автомобиль в последний раз видели в пятницу на мосту Ихасте, он направлялся в сторону Аннелинна.
Рост Алари 179 см, у него худощавое телосложение. Скорее всего, на нем черная куртка, темные брюки и обувь, черная кепка и очки в темной оправе.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Алари или видел его машину, сообщить об этом по номеру 112. Алари также может дать о себе знать по номеру 112 или своим близким.