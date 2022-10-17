Волна инфляции, охватившая почти весь мир, выдвинула центробанки и политиков на передовую противоборствующих сил. Одни хотят снизить инфляцию, другие стремятся компенсировать ее эффект деньгами. Ждать финала этой игры можно еще довольно долго, утверждает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Эксперт: правительства и центробанки работают друг против друга
По его словам, 2022 год с экономической точки зрения проходит бурно, переворачивая с ног на голову преобладавшие последние 15 лет условия, когда кредиты выдавались бесплатно, а инфляция была крайне низкой. «Показатели инфляции в крупных экономиках, таких как еврозона и США, взлетели до рекордных высот, а Европе даже достигли двузначных чисел. До недавнего времени это было немыслимо. Почему все так произошло, вероятно, будут анализировать еще десятилетиями, и простых ответов экономическая наука не дает, – отметил Нестор. – Хотя ключевые слова понятны: коронавирус, печатание денег, энергетика. Где и насколько влияет каждый фактор, демонстрирует и текущая инфляция. Хотя в сентябре рост цен в США был чуть ниже, чем в еврозоне, по существу проблема в Штатах была серьезнее – домохозяйства продолжают активное потребление, и в результате высокого спроса растут цены, по сути, на все».
Нестор отметил, что базовая инфляция сейчас очень сильна и в Европе, но в этом виновата, по большому счету, дорогая энергия, которая сейчас входит в состав практически всех товаров и услуг. Для центральных банков и то, и другое – очень плохие новости.
Центральные банки предприняли решительные шаги для борьбы с рекордной инфляцией – настолько задним числом, что, очевидно, уже слишком поздно. «Особенно бурную деятельность развил центробанк Соединенных Штатов. К настоящему времени Федеральная резервная система США уже достигла уровня основной процентной ставки 3,00–3,25%. Это на 3% больше, чем 7 месяцев назад! – сказал Нестор. – Однако предстоит еще многое сделать, и, согласно прогнозам, основная процентная ставка в США в следующем году составит 4,6%. Европейский центральный банк также трудится в ускоренном темпе, но из-за более низкого базового уровня основная процентная ставка здесь к февралю достигнет лишь 2,75%. Учитывая слабые основы экономики нескольких стран еврозоны, нельзя быть уверенным в том, что там наметится хоть какой-то подъем».
По его словам, повышение процентов должно привести к удорожанию кредитов, сократить объем циркулирующей в экономике денежной массы (или, по крайней мере, замедлить ее рост) и, таким образом, взять под контроль спрос, что в свою очередь обеспечит контроль над инфляцией. «Это неизбежно означает, что жизнь участников экономики станет тяжелее. Однако плохая новость состоит в том, что людям уже сегодня живется трудно. Из-за быстрого роста цен в большинстве стран еврозоны уверенность потребителей упала до самого низкого уровня за последние десятилетия, - рассказал аналитик. – Массы обеспокоенных и недовольных людей являются благодатной почвой для щедрых обещаний политиков помочь населению. Так, многие европейские страны уже ввели широкие программы поддержки, позволяющие компенсировать цены на энергоносители, снизить налоги и увеличить другие пособия». Как подчеркнул Нестор, этот курс прямо противоположен тому, к чему стремятся центральные банки. Дело в том, что щедрая финансовая помощь правительства позволяет не сокращать потребление, то есть ожидаемого снижения спроса не произойдет. А без этого взять инфляцию под контроль невозможно, отметил Нестор.
Аналитик банка SEB указал, что оборотная сторона медали – за счет чего собираются раздавать эти пособия. «Хотя номинальный экономический рост и, следовательно, налоговые поступления выглядят вполне достойно, пособия не могут покрываться исключительно за счет налоговых поступлений. Поэтому правительства вынуждены снова занимать деньги на финансовых рынках, но уже по совершенно другой цене, чем некоторое время назад. Реальным примером этого является последний выпуск государственных облигаций Эстонии, где вместо ранее близкой к нулю процентной ставки на этот раз оказались 4% – выше текущей ставки по жилищному кредиту иных жителей Эстонии, – сказал Нестор. – Особенно плохо выглядят перспективы на будущее у слабых экономик и стран южной Европы с высоким долговым бременем во главе с Италией. К тому же при нервной ситуации на рынке внезапные фокусы правительств могут взвинтить стоимость займов до немыслимых высот, что и продемонстрировала недавняя публикация реверсивной экономической программы британского правительства».
«Но что же нас все-таки ждет? Еще долго можно будет наблюдать бурные метания и перебрасывание «горячей картошки» между правительствами и центральными банками. Несмотря на рост процентных ставок, быстрое увеличение государственных расходов кажется почти неизбежным. Война в Украине будет иметь далеко идущие последствия», – прогнозирует Нестор.
По его оценке, европейским и азиатским странам в ближайшие годы придется вкладывать значительные средства в национальную оборону, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая. Энергетический кризис, скорее всего, вынудит инвестировать еще большие суммы в энергетику. Опасения по поводу безопасности цепей поставок замораживают инвестиции в промышленный сектор. При этом старение населения вынуждает тратить больше средств на социальное обеспечение.
«Однако демография находится и на другой чаше весов – то же стареющее население стремится экономить, что снижает так называемую «естественную» процентную ставку. Будут ли инфляция и процентные ставки в ближайшие годы высокими или низкими, на этот раз действительно покажет только время», – заключает Нестор.