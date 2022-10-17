Эксперт: правительства и центробанки работают друг против друга

По его словам, 2022 год с экономической точки зрения проходит бурно, переворачивая с ног на голову преобладавшие последние 15 лет условия, когда кредиты выдавались бесплатно, а инфляция была крайне низкой. «Показатели инфляции в крупных экономиках, таких как еврозона и США, взлетели до рекордных высот, а Европе даже достигли двузначных чисел. До недавнего времени это было немыслимо. Почему все так произошло, вероятно, будут анализировать еще десятилетиями, и простых ответов экономическая наука не дает, – отметил Нестор. – Хотя ключевые слова понятны: коронавирус, печатание денег, энергетика. Где и насколько влияет каждый фактор, демонстрирует и текущая инфляция. Хотя в сентябре рост цен в США был чуть ниже, чем в еврозоне, по существу проблема в Штатах была серьезнее – домохозяйства продолжают активное потребление, и в результате высокого спроса растут цены, по сути, на все».

Нестор отметил, что базовая инфляция сейчас очень сильна и в Европе, но в этом виновата, по большому счету, дорогая энергия, которая сейчас входит в состав практически всех товаров и услуг. Для центральных банков и то, и другое – очень плохие новости.