Партия реформ идет на выборы под девизом «Эстония в надежных руках!»

По словам премьер-министра Эстонии и главы Партии реформ Каи Каллас, Эстония в надежных руках – это значит, что в надежных руках безопасность и отношения с союзниками; это значит, что в надежных руках достаток жителей нашей страны, наша экономика и предпринимательство; это значит, что в надежных руках здравоохранение и качественное эстоноязычное образование. Это значит, что наше государство в надежных руках.

«Кризисы последних лет показывают, что мы живем в ненадежное время. Мы должны быть готовы ко всему: к новому неизвестному опасному вирусу, к войне в Европе и к беспрецедентному росту цен, вызванному уже упомянутыми вирусом и войной. Развязанная Путиным война ударила по нашим кошелькам. Это ощущается и когда мы оплачиваем счета, и когда ходим в магазин. В то время, когда один кризис сменяет другой, люди должны иметь возможность опереться на свое государство, отчетливо понимая при этом, что в сложной ситуации никто не останется в одиночестве. По всем фронтам идет борьба за свободу: украинцы ценой своей жизни сражаются с военной машиной России, а нам приходится справляться с болезненным ростом цен, вызванным этой войной. Да, это нелегко. Да, это касается нас всех, и именно поэтому мы должны быть непоколебимы в своей воле к свободе», – уверена Кая Каллас.