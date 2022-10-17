Партия реформ уже готовится к выборам в Рийгикогу и начала предварительную кампанию под девизом «Эстония в надежных руках!»
Партия реформ идет на выборы под девизом «Эстония в надежных руках!»
По словам премьер-министра Эстонии и главы Партии реформ Каи Каллас, Эстония в надежных руках – это значит, что в надежных руках безопасность и отношения с союзниками; это значит, что в надежных руках достаток жителей нашей страны, наша экономика и предпринимательство; это значит, что в надежных руках здравоохранение и качественное эстоноязычное образование. Это значит, что наше государство в надежных руках.
«Кризисы последних лет показывают, что мы живем в ненадежное время. Мы должны быть готовы ко всему: к новому неизвестному опасному вирусу, к войне в Европе и к беспрецедентному росту цен, вызванному уже упомянутыми вирусом и войной. Развязанная Путиным война ударила по нашим кошелькам. Это ощущается и когда мы оплачиваем счета, и когда ходим в магазин. В то время, когда один кризис сменяет другой, люди должны иметь возможность опереться на свое государство, отчетливо понимая при этом, что в сложной ситуации никто не останется в одиночестве. По всем фронтам идет борьба за свободу: украинцы ценой своей жизни сражаются с военной машиной России, а нам приходится справляться с болезненным ростом цен, вызванным этой войной. Да, это нелегко. Да, это касается нас всех, и именно поэтому мы должны быть непоколебимы в своей воле к свободе», – уверена Кая Каллас.
Глава реформистов подчеркивает, что из всех кризисов Эстония всегда выходила сильной. «Мы увеличили инвестиции в гособорону еще до начала путинской войны на территории Украины. Мы также повысили энергетическую безопасность Эстонии, отказавшись от российского газа и ускорив внедрение новых источников энергии, поскольку именно в кризисное время нужно действовать решительно! Мы уменьшаем влияние роста цен на энергию для семей и увеличиваем детские пособия и пенсии. Мы повышаем зарплаты полицейским, спасателям и работникам здравоохранения, так как они находятся на передовой. Мы повышаем зарплаты учителям, поскольку именно в их руках будущее Эстонии», – сказала Каллас.