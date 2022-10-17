Менеджер Elering: зимой нужно быть готовым к отключению электроэнергии

— Идет энергетическая война с Россией. Насколько хорошо Эстония может защитить два электрических кабеля и газопровод на дне Финского залива?

— Невозможно защитить электрическую или газовую инфраструктуру в случае целенаправленной атаки. Нам не представляется возможным поставить постоянную охрану на соединениях с другими странами, да и в Эстонии нельзя поставить по солдату у каждой ЛЭП. Если будет целенаправленная атака на энергетическую инфраструктуру, общество должно быть готово обойтись без газа и электричества.