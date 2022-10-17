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Менеджер Elering: зимой нужно быть готовым к отключению электроэнергии

Андрус Карнау
, журналист
Менеджер Elering: зимой нужно быть готовым к отключению электроэнергии
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Таави Вескимяги
Таави Вескимяги Фото: Mihkel Maripuu

Таави Вескимяги, глава государственной компании Elering, управляющей магистральной электросетью Эстонии, говорит, что этой зимой могут быть перебои с подачей электроэнергии, если будет нехватка мощности для производства или если произойдет саботаж в электро- или газовой инфраструктуре.

— Идет энергетическая война с Россией. Насколько хорошо Эстония может защитить два электрических кабеля и газопровод на дне Финского залива?

— Невозможно защитить электрическую или газовую инфраструктуру в случае целенаправленной атаки. Нам не представляется возможным поставить постоянную охрану на соединениях с другими странами, да и в Эстонии нельзя поставить по солдату у каждой ЛЭП. Если будет целенаправленная атака на энергетическую инфраструктуру, общество должно быть готово обойтись без газа и электричества.

— Премьер-министр Кая Каллас недавно предупредила, что Россия может отключить страны Балтии от своей электросети. Это предположение или у вас есть доказательства такого намерения?

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