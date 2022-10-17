Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии дважды сопроводили российские самолеты

Во вторник истребители союзников обнаружили группу самолетов: российский транспортный самолет Ил-62, а также три истребителя МИГ-31, которые летели из Калининграда в основную часть России. Эти самолеты сопровождали два российских истребителя СУ-27, вылетевшие из Калининградской области и вернувшиеся в нее, а также два истребителя Су-35 – они летели из основной части России и вернулись в нее.