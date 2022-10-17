А вы знали? Смена пакета может обернуться солидным штрафом

Elisa берет 10 евро, если клиент хочет изменить пакет на более дешевый. Если клиент переходит на более дорогую услугу, с него не будет взиматься плата за смену пакета. Недавно компания также разослала клиентам соответствующее уведомление об изменении договора, сообщив, что с ноября вступит в силу плата за смену пакета в размере 10 евро.

«Плата за смену пакетов – обычная практика компаний, предлагающих телекоммуникационные услуги», – пояснил руководитель по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Однако оказывается, что конкуренты не взимают такой платы. «У нас при смене пакета как на более дорогой, так и на более дешевый платы нет», – заверил руководитель по связям со СМИ Telia Райго Неудорф.

Tele2 также позволяет бесплатно менять пакет раз в месяц. «Один раз в месяц сменить пакет можно бесплатно, – подтвердили в службе по обслуживанию клиентов Tele2. – Если клиент хочет менять пакет несколько раз в месяц, это стоит восемь евро».

Не выгоднее ли клиенту Elisa сменить оператора вместо смены пакета? «Клиенты редко пользуются функцией смены пакетов. Если клиент Elisa желает изменить функции услуги, мы рекомендуем всегда обращаться в службу поддержки», – предложил Тедер.

Клиенты редко пользуются функцией смены пакетов. Таави Тедер

По словам юриста отдела коммуникаций Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кяди Стрефф, плата за смену пакета является законной, если она оговорена в договоре.

«На основании Закона об электронных коммуникациях предприятие связи может в одностороннем порядке изменить условия договора об оказании услуг связи на условиях и в порядке, согласованных в договоре, – уточнила она. – Потребителя уведомляют об изменениях условий не менее чем за месяц, и потребитель, если он не согласен с изменениями, имеет право расторгнуть договор без дополнительных затрат».