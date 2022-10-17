В целях стимулирования сортировки отходов Таллинн бесплатно распределит среди всех желающих кухонные мини-контейнеры для сбора биоотходов.
Таллинн раздаст горожанам мини-контейнеры для сбора биоотходов
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, жители Таллинна стали активнее собирать биоразлагаемые отходы.
«Если в 2021 году в Таллинне образовывалось в среднем 972 тонны биоотходов в месяц, то после того как в конце прошлого года среди горожан были распределены 44 000 мини-контейнеров для сбора биоразлагаемых отходов, количество собранных биоотходов увеличилось почти на восемь процентов. Можно сделать вывод, что создаваемые городом условия и работа по повышению осведомленности приносят свои результаты», – сказал Вимм.
В целях продвижения раздельного сбора биоотходов город этой осенью продолжит поддерживать горожан в приобретении уличных контейнеров для биоотходов и компостирования, а также распределяя среди горожан мини-контейнеры, предназначенные для сбора биотходов на кухне.
«В этом году мы намерены распределить 20 000 мини-контейнеров прежде всего среди горожан, проживающих в частных, парных и рядных домах, – уточнил Вимм. – Однако 7-литровый контейнер для сбора биоотходов, пока они есть в наличии, может получить любой житель Таллинна. Ведь наша цель – создать условия для раздельного сбора биоразлагаемых отходов. Контейнеры будут бесплатно выдавать жителям Таллинна районные управы».
Таллиннский центр отходов закупил 20 000 7-литровых контейнеров для сбора биоотходов. В комплект также входят компостируемые пакеты и буклет, в котором содержится информация о том, как и зачем нужно сортировать биоотходы. Компостируемые пакеты для сбора биоразлагаемых отходов (25 шт. в рулоне) также будут выдаваться тем, кто присоединился к системе организованного вывоза отходов.
Биоразлагаемые отходы можно помещать в контейнер без пакета, либо в бумажном или компостируемом пакете. Если пищевые отходы компостируются с помощью контейнера, соответствующего требованиям, установленным Правилами обращения с отходами в городе Таллинне, то отходы в контейнер следует помещать без пакетов, поскольку они плохо компостируются в домашних условиях. В этом случае человек получает только комплект, состоящий из мини-контейнера и буклета.
Мини-контейнеры выдают районные управы. Некоторые управы будут проводить кампании по выдаче контейнеров, а также семинары на тему биоразлагаемых отходов и компостирования.
Контейнеры можно получить в управе района Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109a/1) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00 и по пятницам с 8.15 по 16.00 (обед 12.15-13.00); в управе района Кесклинн (Нунне, 18) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00, по пятницам с 8.15 до 16.00; в управе района Кристийне (Металли, 5) по понедельникам с 14.00 до 18.00, по средам с 8.15 до 17.00 (обед 13.00-14.00) и по пятницам с 8.15 до 12.00; в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00, по пятницам с 8.15-16.00; в управе района Нымме (Валдеку, 13) по понедельникам с 8.15 до 18.00, по вторникам, средам и четвергам с 8.15 до 17.00 и по пятницам с 8.15 до 16.00; в управе района Пирита (Клоостри-теэ, 6) по понедельникам с 15.00 до 18.00 и четвергам с 9.00 до 12.00, в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13) по будням с 8.15 до 16.00. Управа района Мустамяэ до 2 ноября будет выдавать контейнеры квартирным товариществам по адресу Пильветеэ, 3 (с понедельника по среду с 9.00 до 12.00), с 3 ноября их смогут получить все желающие по адресу Вильде-теэ, 118 (по будням с 9.00 до 12.00).
Согласно Закону об отходах, Таллиннской программе обращения с отходами 2022-2026 и Правилам обращения с отходами в городе Таллинне, отходы следует сортировать по видам. В то время как местные самоуправления обязаны организовать раздельный сбор биоотходов не позднее 31 декабря 2023 года, в Таллинне это запланировано на весну 2023 года.
Согласно планам, с 1 апреля 2023 года в Таллинне передача биоотходов перевозчику в рамках организованного вывоза отходов станет обязательной для всех. Жители домов с двумя квартирами, а также горожане, проживающие в частных, парных и рядных домах, смогут выбрать между передачей биоразлагаемых отходов с помощью контейнера или их компостированием на месте, если оно отвечает требованиям. Горожане, в домах которых более двух квартир, также смогут при желании компостировать отходы, однако наличие контейнера будет обязательным.
В рамках проекта «Продвижение раздельного сбора биоотходов и компостирования в Таллинне» Центр инвестиций в окружающую среду выделил Таллиннскому центру стратегического управления субсидию на приобретение 140-литровых контейнеров для биоразлагаемых отходов (1 000 шт.) и 250-литровых бытовых контейнеров для компоста (700 шт.), а также на проведение обучения по компостированию. Кроме того, город закупил 80-литровые контейнеры для биоотходов (4000 шт.).
Таким образом, 15 сентября начался прием заявок на приобретение контейнера для компостирования и сбора биоотходов на льготных условиях от жителей частных, парных и рядных домов, а также домов на две квартиры. Все 700 контейнеров для компоста объемом 250 литров нашли своего владельца в течение первых четырех дней приема заявок. Прием заявок на 140-литровые и 80-литровые контейнеры для биоотходов продолжается. При этом для частных и парных домов достаточно 80-литрового контейнера, также есть возможность заключить с соседним домом договор о совместном использовании контейнера. В течение 14 дней после получения уличного контейнера владелец недвижимости или квартирное товарищество обязаны заключить круглогодичный договор на вывоз биологически разлагаемых отходов с предприятием, обслуживающим район.
Подробную информацию о контейнерах и условиях подачи ходатайств можно найти здесь (на эстонском языке).