Таллинн раздаст горожанам мини-контейнеры для сбора биоотходов

Контейнеры можно получить в управе района Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109a/1) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00 и по пятницам с 8.15 по 16.00 (обед 12.15-13.00); в управе района Кесклинн (Нунне, 18) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00, по пятницам с 8.15 до 16.00; в управе района Кристийне (Металли, 5) по понедельникам с 14.00 до 18.00, по средам с 8.15 до 17.00 (обед 13.00-14.00) и по пятницам с 8.15 до 12.00; в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54) по понедельникам с 8.15 до 18.00, со вторника по четверг с 8.15 до 17.00, по пятницам с 8.15-16.00; в управе района Нымме (Валдеку, 13) по понедельникам с 8.15 до 18.00, по вторникам, средам и четвергам с 8.15 до 17.00 и по пятницам с 8.15 до 16.00; в управе района Пирита (Клоостри-теэ, 6) по понедельникам с 15.00 до 18.00 и четвергам с 9.00 до 12.00, в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13) по будням с 8.15 до 16.00. Управа района Мустамяэ до 2 ноября будет выдавать контейнеры квартирным товариществам по адресу Пильветеэ, 3 (с понедельника по среду с 9.00 до 12.00), с 3 ноября их смогут получить все желающие по адресу Вильде-теэ, 118 (по будням с 9.00 до 12.00).