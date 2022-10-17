Оппозиция призывает правительство Финляндии быстрее возвести забор на границе

«Если, по мнению пограничников, такое защитное сооружение необходимо на границе, то к этому предложению нужно отнестись серьезно», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин о так называемом пограничном заборе, строящемся на восточной границе Финляндии. Министр финансов Анника Саарикко подтвердила готовность изыскать дополнительные средства госбюджета для укрепления границы между Финляндией и Россией, однако решение о выделении денег пока не принято.

Именно поэтому крупнейшие оппозиционные партии призвали правительство действовать быстрее и пообещали спросить на завтрашнем заседании, какова готовность правительства Финляндии, если восточная граница будет полностью закрыта из соображений безопасности.

Представитель партии Истинные финны Вилле Тавио поднял вопрос о том, необходимо ли включение оппозиции в обсуждение строительства так называемого пограничного забора, поскольку у правительственных партий нет консенсуса по этому вопросу, передает Suomen Uutiset.

Финское общественное мнение поддерживает решение о строительстве пограничного забора, так как результаты недавно опубликованного опроса показывают, что финские граждане готовы к тому, что отношения между Финляндией и Россией нормализуются не скоро, пока Владимир Путин находится у власти в России.

53 процента финнов также считают, что русский народ хотя бы частично несет ответственность за войну на Украине, а 68 процентов финнов считают, что единственным окончательным решением войны является вывод Россией своих войск из Украины.