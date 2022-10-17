Завтра по инициативе премьер-министра Санны Марин в парламенте Финляндии соберутся представители правительства и оппозиции, чтобы обсудить строительство пограничного забора на границе между Финляндией и Россией и найти на него деньги.
Оппозиция призывает правительство Финляндии быстрее возвести забор на границе
«Если, по мнению пограничников, такое защитное сооружение необходимо на границе, то к этому предложению нужно отнестись серьезно», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин о так называемом пограничном заборе, строящемся на восточной границе Финляндии. Министр финансов Анника Саарикко подтвердила готовность изыскать дополнительные средства госбюджета для укрепления границы между Финляндией и Россией, однако решение о выделении денег пока не принято.
Именно поэтому крупнейшие оппозиционные партии призвали правительство действовать быстрее и пообещали спросить на завтрашнем заседании, какова готовность правительства Финляндии, если восточная граница будет полностью закрыта из соображений безопасности.
Представитель партии Истинные финны Вилле Тавио поднял вопрос о том, необходимо ли включение оппозиции в обсуждение строительства так называемого пограничного забора, поскольку у правительственных партий нет консенсуса по этому вопросу, передает Suomen Uutiset.
Финское общественное мнение поддерживает решение о строительстве пограничного забора, так как результаты недавно опубликованного опроса показывают, что финские граждане готовы к тому, что отношения между Финляндией и Россией нормализуются не скоро, пока Владимир Путин находится у власти в России.
53 процента финнов также считают, что русский народ хотя бы частично несет ответственность за войну на Украине, а 68 процентов финнов считают, что единственным окончательным решением войны является вывод Россией своих войск из Украины.
В то время как 40 процентов финнов выступают за прекращение связи с Россией из-за войны на Украине, 47 процентов считают, что сотрудничество с Россией должно продолжаться в повседневных практических вопросах, таких как выдача виз, сообщает Helsingin Sanomat.
На завтрашних дебатах финский премьер хочет заручиться широкой поддержкой политических партий для предложения построить так называемый пограничный забор. На встрече представителей всех политических партий, запланированной на вторую половину дня, политикам будет представлен обзор мер по укреплению безопасности границы между Финляндией и Россией, содержание и стоимость запланированного тендера на строительство забора.
План финского правительства по укреплению границы между Финляндией и Россией начался с объявления Россией «частичной мобилизации» и трудностей, с которыми столкнулась финская пограничная служба из-за увеличения количества людей, пересекающих границу. Вдоль восточной границы Финляндии протяженностью около 1300 км планируется обезопасить дополнительными оборонительными сооружениями и заграждениями каждые 130–260 км.
На сегодняшний день еще неизвестно, в каком объеме правительство Финляндии запланировало финансирование укрепления границы из бюджета следующего года, но упоминалось, что будет выделено почти 139 миллионов евро и запланировано три-четыре года на строительство забора.
Цель состоит в том, чтобы построить как физический пограничный забор, так и предложить решение для камер. Кроме того, на пограничном участке с финской стороны планируется построить дорогу, по которой можно проехать на автомобиле, снегоходе или другой моторизованной технике.
В ходе дискуссий о пограничном ограждении обсуждалась и идея строительства пограничного забора в качестве первоначального проекта для проверки устойчивости некоторых технических решений, например, к холодам Северной Финляндии.