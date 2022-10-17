По данным Министерства финансов, за август в Налогово-таможенный департамент были выплачены налоговые поступления в размере одного миллиарда евро, что на девять процентов больше запланированного в бюджете.
Минфин: доход от налогов в августе в Эстонии вырос до одного миллиарда евро
Об этом BNS сообщила пресс-служба Минфина, отметив, что в летние месяцы налоговые поступления оставались на 15,1% выше среднего, и это в основном было связано с продолжающимся ростом цен.
По сравнению с прошлым годом рост фонда оплаты труда в августе остался на уровне предыдущего месяца - 12,6 процента, рост средней заработной платы ускорился до 9,3 процента, рост количества рабочих мест замедлился до 2,9 процента. Доля заявленных работников трудоспособного возраста, 62,7 процента, близка к историческому максимуму. Из отраслей размещение и общественное питание возглавили рост фонда оплаты труда в августе на 27,7 процента, сектор также является лидером по росту фонда оплаты труда в среднем за три и 12 месяцев с 44,1 и 36,1 процента соответственно.
Уплата социального налога замедлилась до 9,7 процента в августе по сравнению с прошлым годом. Рост в этом году самый медленный, но следует также учитывать, что в апреле вступила в силу поправка к Закону о социальном налоге, согласно которой ставка социального налога в некоторых случаях была снижена с 33 процентов до 20 процентов. Это уменьшает социальный налог, уплачиваемый государством, на 5 миллионов евро в месяц.
В то же время хорошее поступление налога на доходы физических лиц по-прежнему поддерживается сильным ростом фонда оплаты труда. В августе поступления выросли на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, в том числе увеличилась доля налога на прибыль органов местного самоуправления до 11,6 процента. Рост поступлений подоходного налога юридического лица в августе замедлился до 18,5%. Большая часть прироста пришлась на распределенную прибыль компаний частного сектора, почти миллион евро подоходного налога было также получено от распределенной прибыли государственных компаний.
Уплата налога с оборота за восемь месяцев текущего года в размере 2,13 млрд евро превышает уровень того же периода 2021 года на 20 процентов, или 356 млн евро. В августе выплаты по налогу с оборота увеличились на 7 процентных пунктов быстрее, чем в среднем за первое полугодие, лишь не дотянув до апрельского роста. Уплате налога с оборота способствовал новый пик роста цен, который в августе достиг 24,8%. Также ускоренный рост в августе объясняется низким по сравнению с прошлым годом уровнем уплаты налога с оборота, т.е. уплата была ниже, чем обычно. Это было связано с постепенным восстановлением экономики в прошлом году, а также вновь вступившими в силу в августе ограничениями из-за вируса.
Рост общего оборота предприятий также ускорился в августе, что отражает по-прежнему высокую экономическую активность, в то время как обороты увеличились в целом. Наибольшее влияние на рост платежей по налогу с оборота в августе оказала торговля, то есть розничная и оптовая торговля, а также энергетика.