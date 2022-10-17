Минфин: доход от налогов в августе в Эстонии вырос до одного миллиарда евро

Уплата налога с оборота за восемь месяцев текущего года в размере 2,13 млрд евро превышает уровень того же периода 2021 года на 20 процентов, или 356 млн евро. В августе выплаты по налогу с оборота увеличились на 7 процентных пунктов быстрее, чем в среднем за первое полугодие, лишь не дотянув до апрельского роста. Уплате налога с оборота способствовал новый пик роста цен, который в августе достиг 24,8%. Также ускоренный рост в августе объясняется низким по сравнению с прошлым годом уровнем уплаты налога с оборота, т.е. уплата была ниже, чем обычно. Это было связано с постепенным восстановлением экономики в прошлом году, а также вновь вступившими в силу в августе ограничениями из-за вируса.