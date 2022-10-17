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Месси назвал фаворитов чемпионата мира

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Месси назвал фаворитов чемпионата мира
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: Thibault Camus

Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что национальные команды Бразилии и Франции являются фаворитами предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре, сообщает РИА Новости

«Есть большие команды: Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания. Уверен, что забыл некоторых. Но если мне придется выбрать одного или двух, то сегодня я думаю, что Бразилия и Франция - два главных претендента на победу на этом чемпионате мира», - цитирует Месси RMC Sport.

На чемпионате мира - 2022 сборная Бразилии сыграет в одной группе с сербами, швейцарцами и камерунцами, а команда Франции - с австралийцами, датчанами и тунисцами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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