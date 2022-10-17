Месси назвал фаворитов чемпионата мира

«Есть большие команды: Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания. Уверен, что забыл некоторых. Но если мне придется выбрать одного или двух, то сегодня я думаю, что Бразилия и Франция - два главных претендента на победу на этом чемпионате мира», - цитирует Месси RMC Sport.