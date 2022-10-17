Работодатели и профсоюзы договорились о новых правилах для работников IT

«Усилия по достижению этой договоренности предпринимались очень давно. Трехсторонние переговоры необходимы, чтобы найти решение, которое учитывало бы интересы работодателей и работников, и в то же время соблюдало баланс между гибкостью и безопасностью. Я очень надеюсь, что и в дальнейшем совместное обсуждение вопросов позволит нам приходить к соглашению», – отметил министр Петерсон.

Председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что, поскольку рынок труда постоянно меняется, большая гибкость отвечает интересам как работников, так и работодателей. «Более гибкие условия позволяют увеличить занятость, повысить налоговые поступления и повысить международную конкурентоспособность Эстонии, – сказал он. – Мы рады, что решение относительно регулирования времени дежурства наконец-то найдено, в последние несколько лет этот вопрос особенно актуален для многих работодателей».

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомела, это соглашение стало шагом к внедрению более современной системы регулирования рабочего времени. «Есть и другие сферы деятельности, где имеет смысл договариваться несколько иначе, чем это установлено в действующем законе. В этом случае трехстороннее обсуждение с работниками, работодателями и правительством открывает для этого возможность. Проблема должна решаться там, где она существует, в части случаев особые правила невозможно применить ко всем одновременно», – добавил Тоомел.