В ходе трехсторонних переговоров, проведенных по приглашению министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, было подписано соглашение, которое обеспечивает гибкость подхода к организации дежурного времени работников, занятых в сфере информации и связи, а также узаконивает более свободный график работы сотрудников, обладающих компетенцией в самостоятельном принятии решений.
Работодатели и профсоюзы договорились о новых правилах для работников IT
«Усилия по достижению этой договоренности предпринимались очень давно. Трехсторонние переговоры необходимы, чтобы найти решение, которое учитывало бы интересы работодателей и работников, и в то же время соблюдало баланс между гибкостью и безопасностью. Я очень надеюсь, что и в дальнейшем совместное обсуждение вопросов позволит нам приходить к соглашению», – отметил министр Петерсон.
Председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что, поскольку рынок труда постоянно меняется, большая гибкость отвечает интересам как работников, так и работодателей. «Более гибкие условия позволяют увеличить занятость, повысить налоговые поступления и повысить международную конкурентоспособность Эстонии, – сказал он. – Мы рады, что решение относительно регулирования времени дежурства наконец-то найдено, в последние несколько лет этот вопрос особенно актуален для многих работодателей».
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомела, это соглашение стало шагом к внедрению более современной системы регулирования рабочего времени. «Есть и другие сферы деятельности, где имеет смысл договариваться несколько иначе, чем это установлено в действующем законе. В этом случае трехстороннее обсуждение с работниками, работодателями и правительством открывает для этого возможность. Проблема должна решаться там, где она существует, в части случаев особые правила невозможно применить ко всем одновременно», – добавил Тоомел.
«Действующая сейчас регламентация дежурного времени строится на базе физического присутствия специалиста на посту, но в ИТ-сектора работники в основном работают по сети, а в свободное время могут решать и рабочие задачи. Подписанное соглашение гарантирует им, что они могут проводить с семьей не менее двух выходных в месяц. Обычно независимо работающий специалист обладает высокими навыками самоуправления, поэтому естественно, что он способен самостоятельно планировать свое рабочее время и деятельность», – добавил Тумел.
Сегодняшнее соглашение между работодателями и профсоюзами предусматривает, что правила рабочего времени станут более гибкими в двух моментах: изменятся правила дежурства, а в закон будет добавлено понятие «работник с компетенцией принятия самостоятельных решений». Согласно соглашению, время дежурства в будущем станет более гибким для тех сотрудников, основной задачей которых является обслуживание информационно-коммуникационных технологий. Время дежурства может составлять до 130 часов в месяц, у работника должно быть не менее двух выходных в месяц.
Кроме того, партнеры договорились, что в закон о трудовом договоре будет добавлен новый термин. Теперь человек, который согласно характеру выполняемых трудовых задач работает независимо, может самостоятельно решать, как он организует свое рабочее время. Это правило может применяться к работникам, заработная плата которых не менее средней заработной платы в Эстонии.
На основании подписанного соглашения Министерство социальных дел подготовит законопроект и пояснительное письмо с целью обсуждения соответствующих тем в правительстве уже в этом году.
На сегодняшней встрече также обсуждался вопрос о предоставлении выходного дня, если государственный праздник приходится на выходной и возможности более гибкого рабочего времени для молодежи. Обе темы остаются на повестке дня, следующая трехсторонняя встреча пройдет в конце ноября.