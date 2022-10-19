Беспредел ⟩ Я, инвалид-колясочник с пробитой головой, должна жить под забором?

О каком доверии идет речь, для нас пока остается загадкой, но вот в вопросе о нарушении условий договора ясность есть. В ответе на редакционный запрос о причине выселения Варвары Игорь Курошу, являющейся членом правления компании-собственника общежития, сообщил, что Варвара Тарушкина постоянно вызывала недовольство администрации общежития.

«У нас были проблемы с г-жой Тарушкиной. Ее несколько раз предупреждали о возможном расторжении договора аренды. Между нами заключен договор аренды, и как арендодатель я имею право его расторгнуть», – ответил Курошу.

Любопытно, что решение о выселении было принято на следующий день после общения с Варварой Тарушкиной журналистов Rus.Postimees Limon. Причем, помимо документов о выселении к женщине-колясочнице с травмой головы были применены унизительные методы давления.

«Всем можно принимать гостей, а мне в лицо сказали, что запрещено. Я вынуждена выезжать на улицу и общаться с людьми на холоде. Дверь проходной заперта, когда нет домоправительницы Галины Т., под предлогом ремонта. Курить нельзя. Кухней пользоваться можно ограниченно, – рыдая, рассказывает Варвара. – Я надеюсь, что город мне поможет».

Город ни при чем

Выселение Варвары Тарушкиной, женщины с ограниченными физическими возможностями, которая имела полное право на общение с журналистами, является действием, которое способно вызвать у общественности негативную реакцию. За разъяснением ситуации журналист обратился в социальный отдел Городской управы Кохтла-Ярве.