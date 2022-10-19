Варвару Тарушкину, женщину с ограниченными физическими возможностями, вынужденную перемещаться в инвалидном кресле и имеющую открытую травму головы, выселяют на улицу. Это не новость из российской глубинки: это будни европейского города Кохтла-Ярве, в котором к своим нанимателям жилых комнат таким образом относятся бизнесмены.
Беспредел ⟩ Я, инвалид-колясочник с пробитой головой, должна жить под забором?
Знакомство редакции с Варварой началось неожиданно: она ответила на запрос в социальных сетях журналиста Виктории Соломончук, сообщив, что лично знакома с героем материалов Соломончук педофилом Артуром Айбетовым и даже проживает с ним на одном этаже.
Я выполняла свой гражданский долг
Варвара узнала о необычном криминальном прошлом своего соседа из опубликованной 29 августа статьи Rus.Postimees Limon и испытывала вполне объяснимую тревогу по поводу такого близкого соседства, которой сочла своим долгом поделиться со СМИ. Однако беда пришла откуда не ждали.
«Я исправно оплачиваю все счета, никогда не нарушала условия договора, соблюдала внутренний распорядок нашей общаги. А теперь я стала жертвой не криминала, не хулиганов, а бизнесменов под руководством нашей домоправительницы Галины. В "Предупреждении о выселении из жилого помещения" некий Игорь Курошу обвинил меня в невыполнении условий договора, – плача, жалуется Варвара. – А еще он говорит, что перестал мне доверять и именно за это меня выкидывают на улицу. Так написано в бумаге. И что? Я, инвалид-колясочник с пробитой головой, должна жить под забором?»
По ее мнению, причина репрессивных действий со стороны Курошу проста: контакт с общественностью и журналистами, которых она пригласила для беседы к себе в комнату. Варвара уверена, что из-за этой встречи с представителями прессы она потеряла доверие руководства общежития.
Что хочу, то и ворочу
О каком доверии идет речь, для нас пока остается загадкой, но вот в вопросе о нарушении условий договора ясность есть. В ответе на редакционный запрос о причине выселения Варвары Игорь Курошу, являющейся членом правления компании-собственника общежития, сообщил, что Варвара Тарушкина постоянно вызывала недовольство администрации общежития.
«У нас были проблемы с г-жой Тарушкиной. Ее несколько раз предупреждали о возможном расторжении договора аренды. Между нами заключен договор аренды, и как арендодатель я имею право его расторгнуть», – ответил Курошу.
Любопытно, что решение о выселении было принято на следующий день после общения с Варварой Тарушкиной журналистов Rus.Postimees Limon. Причем, помимо документов о выселении к женщине-колясочнице с травмой головы были применены унизительные методы давления.
«Всем можно принимать гостей, а мне в лицо сказали, что запрещено. Я вынуждена выезжать на улицу и общаться с людьми на холоде. Дверь проходной заперта, когда нет домоправительницы Галины Т., под предлогом ремонта. Курить нельзя. Кухней пользоваться можно ограниченно, – рыдая, рассказывает Варвара. – Я надеюсь, что город мне поможет».
Город ни при чем
Выселение Варвары Тарушкиной, женщины с ограниченными физическими возможностями, которая имела полное право на общение с журналистами, является действием, которое способно вызвать у общественности негативную реакцию. За разъяснением ситуации журналист обратился в социальный отдел Городской управы Кохтла-Ярве.
По словам специалиста по коммуникации горуправы Кохтла-Ярве Надежды Пахка, данное общежитие не является собственностью города. Это абсолютно частный бизнес, и Варвара не первый жилец этого общежития, столкнувшаяся с подобной проблемой.
«Уже были случаи, когда жильцов этого общежития выписывали под разными предлогами. Зачастую это малообеспеченные люди с особыми потребностями, которых переселили в социальный дом из других регионов, прописали в Кохтла-Ярве и в дальнейшем, после выписки из общежития, решение всех связанных с ними вопросов ложится на плечи города, так как обязанности социальной защиты несёт самоуправление по месту регистрации».
По утверждению чиновников мэрии, каким образом и на каких основаниях происходит подобное переселение социально слабо защищенных людей со всей Эстонии именно в Кохтла-Ярве, они не знают.
Похоже, мы становимся свидетелями того, как город Кохтла-Ярве превращается в неофициальную столицу криминала, учитывая последние события вокруг городских властей. Редакция намерена следить за дальнейшей судьбой Варвары Тарушкиной.