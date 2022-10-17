Кохтла-Ярвеская мэрия получит вотум недоверия

По словам председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, причиной выражения недоверия является не только разразившийся в последние недели коррупционный скандал в коридорах власти Кохтла-Ярве, но и другие причины.

Мэрия Кохтла-Ярве, по оценке инициаторов недоверия, показала себя некомпетентной, как коллегиальный орган она не справляется с управлением и утратила доверие большей части депутатов горсобрания.

«Кризис доверия постоянно обострялся, так как члены мэрий публично представляют противоречивые точки зрения, пытаясь переложить ответственность с себя и друг на друга. До сих пор нет доверительного и поддерживающего сотрудничества со значительной частью членов горсобрания, а их участие в принятии решений недостаточное, – сказал Одинец. – В центре коррупционного скандала, разгоревшегося в октябре, находятся двое из четырех членов мэрии, подозрение предъявлено нескольким сотрудникам, в том числе двум помощникам мэра. Подозрения в коррупции бросают крайне негативную тень на репутацию всего города, и этот репутационный ущерб настолько значителен, что не оставляет места для доверия всей мэрии».

В отношении председателя городского собрания Тийта Лиллеметса инициаторы вотума недоверия отмечают, что тот неоднократно нарушал законы Эстонской Республики, в частности, закон об организации местного самоуправления и регламент Кохтла-Ярвеского городского собрания, возглавляя горсобрание и проводя его заседания. «Тийт Лиллеметс несколько раз нарушал регламент и устоявшиеся обычаи заседаний горсобрания Кохтла-Ярве, игнорировал заявления депутатов и не отвечал на их ходатайства», – говорится в заявлении о вотуме недоверия. Тийт Лиллеметс также является одним из тех, кого в последнее время обвиняют в рамках коррупционного скандала.

Заместителю председателя горсобрания Марии Меркуловой, председателю социальной комиссии Антону Диеву, председателю хозяйственной комиссии Денису Вершинину и председателю ревизионной комиссии Яанеку Пахка вотумы недоверия планируются в связи с их причастностью к тому же коррупционному скандалу.