Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Галерея ⟩ Украинские беженцы отблагодарили эстонцев за гостеприимство

Мати Мяэритс
, репортер
Украинские беженцы отблагодарили эстонцев за гостеприимство
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Mati Määrits / Lõuna-Eesti Postimees

Украинка Валентина Федорка после полудня в субботу в центре Антсла наполнила в кастрюле с борщом последний половник и позволила себе небольшой перерыв на отдых. С помощью Дня кафе Валентина и ее соотечественники хотели поблагодарить эстонцев за теплый прием.

«Борща мы наварили достаточно, но все равно не хватило. Но было и много людей. Женщины пекли, а мальчики борщ варили», – раскрыла она разделение труда.

На вопрос, сколько лет мальчикам, Валентина ответила, что им 52 года и 37 лет.

Ключевые слова
Наверх