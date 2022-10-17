Галерея ⟩ Украинские беженцы отблагодарили эстонцев за гостеприимство

Украинка Валентина Федорка после полудня в субботу в центре Антсла наполнила в кастрюле с борщом последний половник и позволила себе небольшой перерыв на отдых. С помощью Дня кафе Валентина и ее соотечественники хотели поблагодарить эстонцев за теплый прием.