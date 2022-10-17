Украинка Валентина Федорка после полудня в субботу в центре Антсла наполнила в кастрюле с борщом последний половник и позволила себе небольшой перерыв на отдых. С помощью Дня кафе Валентина и ее соотечественники хотели поблагодарить эстонцев за теплый прием.
Для подписчиков
Галерея ⟩ Украинские беженцы отблагодарили эстонцев за гостеприимство
Украинские беженцы отблагодарили эстонцев за гостеприимство
«Борща мы наварили достаточно, но все равно не хватило. Но было и много людей. Женщины пекли, а мальчики борщ варили», – раскрыла она разделение труда.
Ключевые слова