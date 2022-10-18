Интервью ⟩ Казахский политолог: «Наплыв россиян сильно поляризовал Казахстан»

– И от того, и от другого. Общий фон для восприятия местными таков, что из России люди бегут от мобилизации, от войны, но за ними нет информационного фона, что они осуждают действия Путина. Некоторые молчат. Почему и была попытка граждан Казахстана подходить к россиянам с телефонами и видеокамерами и спрашивать, чей Крым, как люди относятся к режиму Путина. Это происходит потому, что в Казахстане люди не понимают, что из себя представляют граждане РФ, которые бегут. Бегут от неудобств, будучи лояльными Казахстану или режиму Путина?

– Понятно же, что побег от войны Путина – это в некотором смысле и есть ответ на вопрос об отношении к Путину?

– Не совсем. Возможно, в российском контексте это очевидно. А нам, на фоне разговоров в последние годы официальных российских лиц, что у Казахстана нет суверенитета, что эти территории подарены и так далее, это сильно мешает. Это яд, который запущен в общество. Он разъедает. Он заставляет сомневаться и быть подозрительными по отношению к россиянам. Хотя тут есть множество людей, не вовлеченных в политику, которые к этому относятся проще. Политизированная часть общества более осторожна.

– Есть примеры негативных последствий?