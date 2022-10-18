УЗНАЙ ⟩ Кто чаще всего становится жертвой хакерских атак в соцсетях

Некоторые учетные записи социальных сетей, таких как Facebook, могут использоваться для входа на различные другие веб-сайты и онлайн-сервисы, что может нанести еще больший ущерб.

В этих соцсетях произошло большинство взломов. Фото: Atlas VPN

Кроме того, киберпреступники могут продавать украденные учетные записи социальных сетей в даркнете. По данным платформы Whizcase, взломанная учетная запись Twitter стоит 10 евро, учетная запись Instagram – 12 евро, учетная запись Facebook – 14 евро, а учетная запись WhatsApp – 18 евро. Аккаунт LinkedIn стоит дороже всего, его можно купить примерно за 46 евро.

Как аккаунты захватывают?

Самый распространенный способ остаться без учетной записи – это кликнуть на сообщение от друга, которое перенаправляет на вредоносную ссылку. Под личиной друга мошенникам проще добиваться своих целей, поскольку к такому контакту уже существует доверие. По данным исследования, 49% пользователей потеряли доступ к своему аккаунту после того как перешли на такую ссылку.

Затем следуют уговоры незнакомцев инвестировать в криптовалюту или ценные бумаги, звонки с предложениями от фирм, где просят идентифицировать свою личность и пр.

Из–за желания быстро заработать в расставленные мошенниками сети попали 20 процентов тех, чьи аккаунты были взломаны, 13 процентов с легкостью поделились персональными данными для авторизации аккаунта, в том числе назвали код идентификации, который никому нельзя передавать. Жертвы хакеров также назвали свои ПИН-коды и пароли, из–за чего утратили возможность заходить в свой аккаунт.

Что сделать для защиты аккаунта?