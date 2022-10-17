Премьер-министром Швеции стал консерватор Ульф Кристерссон

За кандидатуру 58-летнего Кристерссона в понедельник, 17 октября, в Стокгольме проголосовали 176 депутатов, против выступили 173 парламентария. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии «Шведские демократы».

Ранее Ульф Кристерссон заявил о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря – умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых «Шведских демократов» и будет сотрудничать с ними в парламенте.

Правый блок с небольшим перевесом выиграл выборы в сентябре

На парламентских выборах в Швеции в сентябре правый блок получил незначительное большинство и в результате сменил правивший до сих пор левый блок во главе с Магдаленой Андерссон. Крупными победителями на выборах в риксдаг стали ультраправые, которые набрали 20 процентов голосов и впервые в истории Швеции ставшие второй по важности политической силой страны. Остальные правые партии отказались вступать в коалицию со «Шведскими демократами» во главе с Джимми Акессоном, а либералы пригрозили лишить Кристерссона поддержки, если тот включит ультраправых в состав нового правительства. В итоге «Шведские демократы» согласились поддерживать будущую правящую коалицию в парламенте.