Гаражи стали дефицитным товаром

Из сотен гаражей, построенных в Мустамяэ в конце 1960-х годов, осталось лишь несколько кооперативов. Многие сохранившиеся гаражные площади оказались без должного ухода и поэтому амортизировались. «Ветхие гаражные кооперативы сносят, чтобы улучшить облик города или освободить место для новых зданий, – рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – Гаражи в том виде, в каком они существовали до 90-х годов, больше не строят, а поскольку старые сносят, общее количество гаражей с годами уменьшилось».

Наибольший спрос на гаражи отмечается в спальных районах, поскольку со временем доля автовладельцев увеличилась и возникла проблема нехватки парковочных мест. «Сегодня гаражи в основном используют те, у кого есть автомобиль для хобби, или мотоциклисты, которые не хотят держать свое транспортное средство под открытым небом и нуждаются в месте для его хранения зимой. Гаражи также используют в качестве складских помещений для хранения мебели, техники или других вещей, которые не требуются ежедневно», – пояснил старший маклер CKE Kinnisvarabüroo Таур Тярнов.

В новостройках парковочные места и гаражи продаются вместе с квартирами, но это не касается старых и отдельно стоящих гаражей. «Владельцы квартир хотят, чтобы гараж находился в непосредственной близости от жилья, но, к сожалению, таких предложений очень мало, и поэтому большинство гаражей продаются как отдельные объекты недвижимости», – добавил Тярнов.

Если три года назад самый дешевый гаражный бокс можно было взять в аренду за 0,5 евро за квадратный метр в месяц, то сейчас самое доступное предложение – 1,92 евро в месяц, то есть почти в четыре раза дороже. «Сегодня гараж в хорошем состоянии может стоить, как маленькая квартира несколько лет назад, – сказал Уйбомяэ. – Гараж с самой высокой ценой за квадратный метр продается на портале Kinnisvara24 за 45 000 евро, а гаражный комплекс – за целых 149 900 евро. Спрос также увеличивается благодаря инвесторам, которые из-за высокой доходности скупают гаражи, чтобы сдавать в аренду».