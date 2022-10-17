С вечера воскресенья из-за сильного ветра в сетях Elektrilevi произошло 70 отключений на линиях среднего напряжения, из которых 48 устранены, а работа по восстановлению еще 22 продолжается. Бригады Elektrilevi также устранили 37 сбоев на линиях низкого напряжения по всей Эстонии.
Elektrilevi восстановила электроснабжение 20 тысяч клиентов
Elektrilevi восстановила электроснабжение 20 тысяч клиентов
Обесточены непогодой были почти 21 000 потребителей, для 20 000 из них подача электроэнергии уже восстановлена. Без электричества по-прежнему остаются 865 клиентов, а это значит, что работа будет продолжаться до поздней ночи.
В воскресенье вечером около 22:00 на Эстонию обрушились штормовой ветер и гроза. На Хийумаа скорость ветра составила 26,2 м/сек, в Палдиски – 25,3 м/сек, сообщила пресс-служба Elektrilevi.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
Актуальную информацию о количестве отключений в регионах можно отслеживать на карте отключений Elektrilevi.
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