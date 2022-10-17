Elektrilevi восстановила электроснабжение 20 тысяч клиентов

Обесточены непогодой были почти 21 000 потребителей, для 20 000 из них подача электроэнергии уже восстановлена. Без электричества по-прежнему остаются 865 клиентов, а это значит, что работа будет продолжаться до поздней ночи.

В воскресенье вечером около 22:00 на Эстонию обрушились штормовой ветер и гроза. На Хийумаа скорость ветра составила 26,2 м/сек, в Палдиски – 25,3 м/сек, сообщила пресс-служба Elektrilevi.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.