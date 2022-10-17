Вице-мэр Таллинна: климатическая нейтральность – не абстрактное понятие

По словам вице-мэра Владимира Света, Таллинн, который в следующем году будет носить титул Зеленой столицы Европы, при планировании повседневной работы все больше внимания уделяет вопросу снижения выбросов углерода и другим важным для осуществления зеленого поворота аспектам.

«Мы должны быть продвинутыми, чтобы достичь поставленных целей и доходчиво объяснить их важность людям, а также вовлечь их в этот процесс. Хорошим примером является планирование новых трамвайных путей, а также введение новой меры поддержки, которая помогает квартирным товариществам устанавливать солнечные батареи на крышах многоквартирных домов. Кроме того, введено множество незаметных людям обновлений: например, в ходе новых тендеров в области ухода за дорогами мы отдаем предпочтение предприятиям, которые применяют больше техники на электроходу», – отметил Свет.

Владимир Свет рассказал об инновациях в Таллинне в рамках панельной дискуссии с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашиусом и мэром Риги Мартиньшем Стакисом, состоявшейся на конференции Cities Mission Baltic Conference. Например, сейчас Таллиннский центр зеленого поворота и инфотехнологическая служба разрабатывают новое приложение, автоматически анализирующее и помогающее в выборе крыш, подходящих для установки солнечных батарей. Благодаря этому можно будет принимать осознанные решения относительно установки солнечных батарей на крышах зданий, находящихся в частной или городской собственности.

«Нам приходится действовать в сложной обстановке: когда счета за электричество и отопление кусаются, трудно убедить людей стремиться к климатической нейтральности. Однако именно сложившаяся ситуация создает предпосылки для внедрения новых решений в сотрудничестве с частным сектором, а мы можем объяснить людям казавшиеся прежде абстрактными темы на понятном языке. Например, подключение к сети центрального отопления благоприятно для окружающей среды и прямо отражается на благосостоянии людей, но это требует очень больших инвестиций, которые квартирные товарищества не могут реализовать в одиночку», – добавил Свет.