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Кличко: в результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека

«Новая Газета. Европа»
Кличко: в результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека
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Спасатели несут тело человека, погибшего в результате обстрела зданий беспилотником в Киеве.
Спасатели несут тело человека, погибшего в результате обстрела зданий беспилотником в Киеве. Фото: Yevhenii Zavhorodnii

Четыре человека погибли в результате удара по жилому дому в Киеве, пишет Новая газета. Европа со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

Их тела обнаружили под завалами в Шевченковском районе украинской столицы — в жилом доме произошел взрыв после атаки дронами-камикадзе.

По словам мэра, погибла молодая пара – муж и жена. Женщина находилась на шестом месяце беременности. Скончалась и 59-летняя женщина, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Кличко отметил, что под завалами могут еще находиться люди, поисково-спасательные работы продолжаются. Троих пострадавших госпитализировали, двое из них – сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

О взрыве в центральном районе столицы Кличко сообщил рано утром. По его словам, украинскую столицу атаковали 28 дронами. Спасти удалось 19 жителей города, рассказал Кирилл Тимошенко. Ликвидация последствий продолжается.

С утра 17 октября в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.

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