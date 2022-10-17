Кличко: в результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека

Их тела обнаружили под завалами в Шевченковском районе украинской столицы — в жилом доме произошел взрыв после атаки дронами-камикадзе.

По словам мэра, погибла молодая пара – муж и жена. Женщина находилась на шестом месяце беременности. Скончалась и 59-летняя женщина, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Кличко отметил, что под завалами могут еще находиться люди, поисково-спасательные работы продолжаются. Троих пострадавших госпитализировали, двое из них – сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

О взрыве в центральном районе столицы Кличко сообщил рано утром. По его словам, украинскую столицу атаковали 28 дронами. Спасти удалось 19 жителей города, рассказал Кирилл Тимошенко. Ликвидация последствий продолжается.