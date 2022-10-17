ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Хельме пытаются ударить по Украине в стиле айкидо

Март Хельме в очередной раз решил обсудить за трибуной Рийгикогу тему Украины. На этот раз речь шла не об украинских беженках, которые приезжают в Эстонию и «начинают здесь заниматься проституцией», а об украинских военнослужащих, которые якобы ничего не понимают в военном деле.