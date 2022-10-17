Март Хельме в очередной раз решил обсудить за трибуной Рийгикогу тему Украины. На этот раз речь шла не об украинских беженках, которые приезжают в Эстонию и «начинают здесь заниматься проституцией», а об украинских военнослужащих, которые якобы ничего не понимают в военном деле.
ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Хельме пытаются ударить по Украине в стиле айкидо
Хельме пытаются ударить по Украине в стиле айкидо
«Все это триумфальное наступление украинской армии, ну русские, так сказать, применили айкидо, постепенно отводя свои войска на новые подготовленные позиции, при этом неся относительно небольшие потери, в отличие от Украины, которая понесла очень большие потери».
То же самое рассказывает с каменным лицом и представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Недавно Мартин Хельме высказал мнение, что «история о том, что война сделала нашу электроэнергию дороже, не соответствует действительности». Если хотите знать, что руководители EKRE считают правдой, а что нет, можете посмотреть российские телеканалы.