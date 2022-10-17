Президент Алар Карис поблагодарил резервистов

«Широкой национальной обороне не состояться без поддержки резервистов, их близких и всего общества, а также веры в то, что нужно защищать Эстонию, что Эстонию можно защитить и что каждый хочет внести в это свой вклад», – сказал глава государства, поблагодарив резервистов и предпринимателей за то, как они поддерживают эту веру.

По словам президента Кариса, война России на Украине преподнесла много уроков. «Самый важный урок заключается в том, насколько решающим фактором является воля к защите. Вера в то, что можно подавлять врага даже тогда, когда он выглядит крупнее и боеспособнее, – сказал глава государства. - Резервисты показывают и мне, и обществу в целом, что Эстония обладает такой же непоколебимой волей к защите страны».

«Служба в армии и последующая служба в резерве налагают на эстонскую молодежь обязанность, которой нет у многих европейских молодых людей. Но влияет она и на работодателей, которые теряют на несколько дней или недель рабочую силу тех, чей вклад необходим для проведения учений, – сказал президент Карис. – Отражается это и на владельцах земли, рядом с участками которых расположена шумная авиабаза или полигон. Не говоря уже о семьях, которым приходится перестраивать свою повседневную жизнь, когда близкий человек находится на учениях».

В своем благодарственном обращении глава государства указал, что жизнь зачастую требует от нас выполнения разных важных задач в одно и то же время. «В гражданской жизни у резервистов тоже своя работа и свои дела, но в то же время они являются частью фундамента безопасности Эстонии – нашим резервом. Знаю, что не всегда просто оставить другие дела и отправиться в пункт сбора резерва на учения», – сказал президент Карис.