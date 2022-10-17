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Президент Алар Карис поблагодарил резервистов

BNS
Президент Алар Карис поблагодарил резервистов
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Алар Карис на встрече с резервистами.
Алар Карис на встрече с резервистами. Фото: Raigo Pajula

Президент Алар Карис поблагодарил резервистов, участвовавших этой весной в учениях Siil, а также поддержавших учения предпринимателей и сказал, что Эстония как государство и общество всегда должна быть готова тем или иным образом отстаивать свою независимость.

«Широкой национальной обороне не состояться без поддержки резервистов, их близких и всего общества, а также веры в то, что нужно защищать Эстонию, что Эстонию можно защитить и что каждый хочет внести в это свой вклад», – сказал глава государства, поблагодарив резервистов и предпринимателей за то, как они поддерживают эту веру.

По словам президента Кариса, война России на Украине преподнесла много уроков. «Самый важный урок заключается в том, насколько решающим фактором является воля к защите. Вера в то, что можно подавлять врага даже тогда, когда он выглядит крупнее и боеспособнее, – сказал глава государства. - Резервисты показывают и мне, и обществу в целом, что Эстония обладает такой же непоколебимой волей к защите страны».

«Служба в армии и последующая служба в резерве налагают на эстонскую молодежь обязанность, которой нет у многих европейских молодых людей. Но влияет она и на работодателей, которые теряют на несколько дней или недель рабочую силу тех, чей вклад необходим для проведения учений, – сказал президент Карис. – Отражается это и на владельцах земли, рядом с участками которых расположена шумная авиабаза или полигон. Не говоря уже о семьях, которым приходится перестраивать свою повседневную жизнь, когда близкий человек находится на учениях».

В своем благодарственном обращении глава государства указал, что жизнь зачастую требует от нас выполнения разных важных задач в одно и то же время. «В гражданской жизни у резервистов тоже своя работа и свои дела, но в то же время они являются частью фундамента безопасности Эстонии – нашим резервом. Знаю, что не всегда просто оставить другие дела и отправиться в пункт сбора резерва на учения», – сказал президент Карис.

«Мы должны работать во имя своей безопасности повседневно, потому что безопасность не образуется сама по себе, – сказал глава государства. - Вклад большинства членов общества не является военным, но также неизбежно и то, что как маленькое общество нам нужно вносить вклад и непосредственно в военную оборону больше, чем это необходимо в больших, чем наша, странах, где военная угроза не может возникнуть так же внезапно, как здесь».

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