Таллиннская горуправа не поддержала переход на эстоноязычное образование

По словам председателя фракции «Отечества» в Таллиннском горсобрании Сандера Касе, по сути, мы имеем ситуацию, когда правительство установило конкретные сроки перехода на эстоноязычное обучение во всех эстонских школах, но это даже не было упомянуто в долгосрочной стратегии Таллинна. «Город должен сотрудничать с государством, чтобы во всех школах перейти на эстоноязычное обучение. Однако сегодняшний комитет скорее производит впечатление, что ожидается сопротивление», – сказал Касе.

«Согласно коалиционному соглашению между «Отечеством», Партией реформ и Социал-демократами, переход на эстоноязычное образование состоится к 2030 году, но стратегия Таллинна не устанавливает показателей и конкретных действий для этого перехода. И это несмотря на то, что организация и обеспечение деятельности образовательных учреждений является обязанностью местного самоуправления», – сказал Касе.

Среди прочего «Отечество» предложило в плане реализации «Таллинн 2035» на 2023-2026 годы поставить перед городом стратегическую цель не позднее 2030 года перейти на эстоноязычное обучение во всех школах Таллинна.