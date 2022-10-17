Если в прошлый четверг правительство одобрило план действий по переходу на эстоноязычное образование и необходимые изменения в законе, то на сегодняшнем заседании финансового комитета Таллиннского городского собрания ни мэрия, ни члены фракции Центристской партии не поддержали предложения фракции «Отечества» того же содержания.
Таллиннская горуправа не поддержала переход на эстоноязычное образование
По словам председателя фракции «Отечества» в Таллиннском горсобрании Сандера Касе, по сути, мы имеем ситуацию, когда правительство установило конкретные сроки перехода на эстоноязычное обучение во всех эстонских школах, но это даже не было упомянуто в долгосрочной стратегии Таллинна. «Город должен сотрудничать с государством, чтобы во всех школах перейти на эстоноязычное обучение. Однако сегодняшний комитет скорее производит впечатление, что ожидается сопротивление», – сказал Касе.
«Согласно коалиционному соглашению между «Отечеством», Партией реформ и Социал-демократами, переход на эстоноязычное образование состоится к 2030 году, но стратегия Таллинна не устанавливает показателей и конкретных действий для этого перехода. И это несмотря на то, что организация и обеспечение деятельности образовательных учреждений является обязанностью местного самоуправления», – сказал Касе.
Среди прочего «Отечество» предложило в плане реализации «Таллинн 2035» на 2023-2026 годы поставить перед городом стратегическую цель не позднее 2030 года перейти на эстоноязычное обучение во всех школах Таллинна.
Отечество также хотело установить целевой уровень, согласно которому в 2030 году количество учителей, не владеющих эстонским языком, будет равно нулю.