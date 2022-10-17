«Новости в 7» за 17 октября: безвластие в Кохтла-Ярве, как сейчас строят, тренируем «модный» мускул и бережем ментальное здоровье!

Сегодня в выпуске:

- В перипетиях коррупционного скандала в Ида-Вирумаа разбирался наш специальный корреспондент

- Короткие новости: надо ли запасаться йодными таблетками - мнение экспертов, про начало сезона гриппа и увеличится ли количество призывников

- Наша съемочная команда побывала на выставке строительства в Тарту. Модные тенденции в строительстве изучала наша съемочная группа

- Эксперты моды говорят, что вкус - это мускул, который можно тренировать. Не пропустила «модную» тренировку и наша съемочная группа, посетив Рижский музей моды.

- Мировые новости: почему вышли на улицы жители Парижа и что угрожает Филиппинам и Тайваню

- Как сохранить ментальное здоровье в наше непростое время, не впасть в депрессию и научиться радоваться каждому дню – мы выясняли у специалистов!