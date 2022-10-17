Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 октября: безвластие в Кохтла-Ярве, как сейчас строят, тренируем «модный» мускул и бережем ментальное здоровье!
Сегодня в выпуске:
- В перипетиях коррупционного скандала в Ида-Вирумаа разбирался наш специальный корреспондент
- Короткие новости: надо ли запасаться йодными таблетками - мнение экспертов, про начало сезона гриппа и увеличится ли количество призывников
- Наша съемочная команда побывала на выставке строительства в Тарту. Модные тенденции в строительстве изучала наша съемочная группа
- Эксперты моды говорят, что вкус - это мускул, который можно тренировать. Не пропустила «модную» тренировку и наша съемочная группа, посетив Рижский музей моды.
- Мировые новости: почему вышли на улицы жители Парижа и что угрожает Филиппинам и Тайваню
- Как сохранить ментальное здоровье в наше непростое время, не впасть в депрессию и научиться радоваться каждому дню – мы выясняли у специалистов!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 октября.