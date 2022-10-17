ВИДЕО ⟩ В Краснодарском крае бомбардировщик упал на жилой дом

Самолет с полным боекомплектом около 18:20 17 октября упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ «Меотида». После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом.

Mash опубликовал видео, снятое перед крушением. На записи самолет перед взрывом идет на небольшой высоте, над крышами домов.

Из-за крушения самолета погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным Baza, погибли три человека. В МЧС сообщили, что 15 человек госпитализировали. Среди пострадавших — двое детей. Телеграм-канал «Подслушано в Ейске» сообщил, что, по данным подписчиков, некоторые люди прыгали с верхних этажей дома, другие источники это пока не подтверждали.

Пожар в жилом доме повредил не менее 17 квартир, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В то же время в дежурно-диспетчерской службе города сказали, что в той или иной степени пострадали не менее 45 квартир. По данным службы, пожар полностью охватил один из подъездов, где произошло обрушение перекрытий с девятого по пятый этажи. В краевом МЧС в то же время сообщили, что после крушения загорелись квартиры с первого по пятый этажи.

Площадь возгорания в жилом доме в Ейске составила две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. На месте работают «все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны», сообщил губернатор. Спасатели пока не могут локализовать возгорание.