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Собака, убившая четырехлетнего ребенка, ранила работника приюта

rus.postimees.ee
Собака, убившая четырехлетнего ребенка, ранила работника приюта
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Собака, которая в сентябре загрызла четырехлетнюю девочку и в настоящее время находится в таллиннском приюте в Пальяссааре, также проявляла агрессию по отношению к сотруднику приюта.

Менеджер по коммуникациям Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа подтвердила, что в приюте действительно произошел непредвиденный инцидент, в результате которого указанная собака нанесла сотруднику царапины и травмы.

«Поскольку ситуация произошла вчера, сегодня мы собрали информацию, чтобы выяснить, что именно произошло и что побудило собаку повести себя так», – сказала Мыйсамаа порталу Lemmik, и добавила, что больше никаких подробностей на данный момент сообщить нельзя.

Ранее Мыйсамаа сообщала про эту собаку, что она прибыла в приют с другой собакой семьи сразу после инцидента. В большом интервью 7 октября Мыйсамаа отметила, что в первые недели пребывания в приюте собака не проявляла никакой агрессии и с ней работают специалисты по поведению.

Кроме того, неделю назад Мыйсамаа в интервью порталу Lemmik сказала, что нападавшей собаке 2 года, она социальная, а также ищет человеческого внимания и близости.

Полиция расследует это дело, но никакой дополнительной информации пока не поступало.

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