Собака, которая в сентябре загрызла четырехлетнюю девочку и в настоящее время находится в таллиннском приюте в Пальяссааре, также проявляла агрессию по отношению к сотруднику приюта.
Собака, убившая четырехлетнего ребенка, ранила работника приюта
Менеджер по коммуникациям Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа подтвердила, что в приюте действительно произошел непредвиденный инцидент, в результате которого указанная собака нанесла сотруднику царапины и травмы.
«Поскольку ситуация произошла вчера, сегодня мы собрали информацию, чтобы выяснить, что именно произошло и что побудило собаку повести себя так», – сказала Мыйсамаа порталу Lemmik, и добавила, что больше никаких подробностей на данный момент сообщить нельзя.
Ранее Мыйсамаа сообщала про эту собаку, что она прибыла в приют с другой собакой семьи сразу после инцидента. В большом интервью 7 октября Мыйсамаа отметила, что в первые недели пребывания в приюте собака не проявляла никакой агрессии и с ней работают специалисты по поведению.
Кроме того, неделю назад Мыйсамаа в интервью порталу Lemmik сказала, что нападавшей собаке 2 года, она социальная, а также ищет человеческого внимания и близости.
Полиция расследует это дело, но никакой дополнительной информации пока не поступало.