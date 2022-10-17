Собака, убившая четырехлетнего ребенка, ранила работника приюта

Менеджер по коммуникациям Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсамаа подтвердила, что в приюте действительно произошел непредвиденный инцидент, в результате которого указанная собака нанесла сотруднику царапины и травмы.

«Поскольку ситуация произошла вчера, сегодня мы собрали информацию, чтобы выяснить, что именно произошло и что побудило собаку повести себя так», – сказала Мыйсамаа порталу Lemmik, и добавила, что больше никаких подробностей на данный момент сообщить нельзя.

Ранее Мыйсамаа сообщала про эту собаку, что она прибыла в приют с другой собакой семьи сразу после инцидента. В большом интервью 7 октября Мыйсамаа отметила, что в первые недели пребывания в приюте собака не проявляла никакой агрессии и с ней работают специалисты по поведению.

Кроме того, неделю назад Мыйсамаа в интервью порталу Lemmik сказала, что нападавшей собаке 2 года, она социальная, а также ищет человеческого внимания и близости.