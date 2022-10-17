В Рийгикогу прошел первое чтение законопроект госбюджета на 2023 год

Общий объем доходов госбюджета в 2023 году составит 15,57 млрд евро. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 млрд евро, то есть на 16,4 процента. Общий объем расходов составит 16,79 млрд евро, увеличившись на 2,59 млрд евро или на 18 процентов по сравнению с 2022 годом. Инвестиции оставят 775 млн евро, что примерно на 30 млн евро больше, чем в этом году.