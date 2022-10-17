Германия ужесточила визовые требования к россиянам

Кроме того, в качестве финансовой гарантии россиянам необходимо предоставить выписки, выданные из «поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС». Какие именно банки имеются в виду, в документе не уточняется. DW направила соответствующий запрос в МИД Германии, но ответа пока не получила.

Выдача гражданам России виз с длительным сроком действия (многолетних виз) и многократным въездом, полностью прекращена, сообщается в памятке.

Помимо этого, необходимо предоставить подтверждение оплаченных билетов в обе стороны – с указанием имени и дат поездки заявителя, а также подтверждение оплаченного проживания – тоже с указанием имени и дат поездки заявителя на весь период пребывания. Эти требования содержатся и в списке документов, необходимых для подачи на визы в случае частных визитов к знакомым или родственникам, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.

Приостановка ЕС действия упрощенного визового режима с Россией

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это было сделано в ответ на российское вторжение в Украину. В результате визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, стандартный срок для принятия решения по заявлениям увеличился с десяти до 15 дней, а в отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней.