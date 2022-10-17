В Германии заявили, что все три действующие в Германии АЭС продолжат работу до 2023 года

В документе Шольц потребовал от министерств экономики, охраны окружающей среды и финансов создать правовую базу для поддержания трех АЭС страны в рабочем состоянии.

Германия планировала отказаться от атомной энергетики до конца этого года, однако энергетический кризис, вызванный войной России с Украиной, вынудил немецкое правительство оставить АЭС в режиме ожидания, объясняет издание.

Теперь же Шольц попросил соответствующие министерства разработать план, по которому три АЭС будут работать до 15 апреля 2023 года.

«Я прошу представить предлагаемые правила кабинету министров как можно скорее в рамках распределения обязанностей», – сказано в письме Шольца.