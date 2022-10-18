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Война в Украине, 237-й день ⟩ Зеленский об ударе по Киеву: Путин может записать достижение – убил еще одну беременную

rus.postimees.ee
Зеленский об ударе по Киеву: Путин может записать достижение – убил еще одну беременную
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Спасатели извлекают тело из жилого дома, разрушенного в результате удара российского беспилотника, который местные власти считают беспилотным летательным аппаратом Shahed-136 иранского производства, во время нападения России на Украину, в Киеве.
Спасатели извлекают тело из жилого дома, разрушенного в результате удара российского беспилотника, который местные власти считают беспилотным летательным аппаратом Shahed-136 иранского производства, во время нападения России на Украину, в Киеве. Фото: STRINGER/REUTERS

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 237-го дня войны, 18 октября. 

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