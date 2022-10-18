ЕС рассматривает варианты финансирования работы Starlink в Украине

Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

Ландсбергис в интервью изданию Politico сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «поднял эту тему» на встрече и «некоторые страны поддержали его». При этом министр не уточнил, какие это были страны.

По словам Ландсбергиса, «было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам».

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Борелль поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия в Украине.

Кроме того, в статье отмечается, что ЕС «изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink».

«Один из вариантов – это оплата Starlink, так как она уже работает, у нее уже есть тысячи терминалов. Договор со странами ЕС принес бы стабильность. Но зачем нам нужен Маск? Другие компании могли бы предоставлять эти услуги. Это могло бы быть дешевле и надежнее», – заявил изданию один из источников.

Газета сообщает, что ЕС рассматривает также альтернативные варианты работы спутниковых операторов в Украине.