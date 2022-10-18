Большой обмен: из российского плена в Украину вернулись 108 женщин

В понедельник 17 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого домой вернулись 108 украинских женщин.

Среди освобожденных были девушки, попавшие в плен на территориях, удерживаемых так называемыми «народными республиками», еще до начала широкомасштабного российского вторжения в феврале этого года.

Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой – 21 год.

«Сегодня удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Очень эмоциональный и действительно особенный: мы освободили из плена 108 женщин», – сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это был первый совершенно женский обмен», – добавил он.

Он сообщил подробности об обмененных: 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из вооруженных сил Украины, 32 – из военно-морских сил, 12 – из территориальной обороны, восемь – из Национальной гвардии Украины, пять – из государственной службы специального транспорта, четыре – из пограничной службы и 12 гражданских лиц.

Группа женщин у автобуса на краю дороги Фото: Єрмак

«Люди сидели с 2019 года в этих псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные обвинения в шпионаже и терроризме», – сообщил Ермак.

По его словам, это был нервный обмен. «Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и даже изменить его ход», – признался он.

Украинские власти заверили, что все женщины получат при необхомости медицинскую помощь, им помогут и физически, и морально восстановиться.

Ранее глава донецких сепаратистов Денис Пушилин анонсировал обмен «110 на 110». А среди пленных, которых отдавала Украина, были и 30 военнослужащих Российской Федерации, вооруженных формирований ДНР и ЛНР, а также 72 гражданских моряка.

Представители минобороны России утверждают, что в Украину должны были вернуться 110 женщин, но две из них якобы добровольно отказались это делать.

13 октября в Украину вернулись 20 военных, среди них были те, кого россияне содержали в печально известной Еленовской колонии в подконтрольной России части Донецкой области.

11 октября во время обмена домой вернулись 32 украинца.