Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне во вторник вырастет по сравнению с понедельником на 25,1 процента до 184,38 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник вырастет на 25,1 процента
Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник вырастет на 25,1 процента
Самой высокой – 305,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 3 часов, когда она упадет до 97,81 евро за мегаватт-час.