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Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник вырастет на 25,1 процента

BNS
Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник вырастет на 25,1 процента
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне во вторник вырастет по сравнению с понедельником на 25,1 процента до 184,38 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 305,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 3 часов, когда она упадет до 97,81 евро за мегаватт-час.

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