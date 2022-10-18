Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник вырастет на 25,1 процента

Самой высокой – 305,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 3 часов, когда она упадет до 97,81 евро за мегаватт-час.